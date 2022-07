Casas del IPAV: vuelven a convocar a los que no actualizaron los datos

El Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (Ipav) volvió a convocar a actualizar los datos a las personas que aún no lo hicieron. El objetivo es tener un padrón definitivo, ante las próximas entregas de viviendas sociales.

Actualmente en el Registro Permanente de Postulantes hay unas 20 mil familias anotadas.

El Ipav convocó antes de la pandemia de coronavirus a actualizar los datos de todos los inscriptos desde 2008. “La mayoría ya actualizó los datos a través de la web del instituto. Quedaron algunos que no lo hicieron y es exclusivamente a ellos a los que estamos convocando ahora”, dijo Erica Riboyra, gerenta del Ipav, a Diario Textual.

Tienen tiempo hasta el 17 de agosto. Los postulantes que se encuentran debidamente inscriptos, con sus datos actualizados o confirmados, se considerarán como postulantes aptos para acceder a una casa administrada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda. Los que no actualicen los datos, serán eliminados del registro.

La actualización la deben realizar a través de la web. Pero si no tienen acceso, pueden acercarse al Ipav-sin turno, de lunes a viernes por la mañana-o las municipalidades y comisiones de fomento, donde los ayudarán a actualizar los datos.