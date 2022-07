Concejales pidieron a la Justicia que solucione de una vez la quiebra del Frigorífico de Acha

El Concejo Deliberante de General Acha pidió al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y al juez achense Gerardo Bonino que resuelvan de una vez la quiebra del Frigorífico de General Acha para que finalmente se pueda hacer cargo y pueda reabrir la planta la firma Industrias Cárnicas San Miguel SA.

Hace seis años que está en veremos la quiebra del frigorífico y la falta de definiciones de la Justicia, sobre todo del juez Bonino, hace que ante la posibilidad de una reapertura los nuevos dueños no puedan hacerlo.

Los concejales recordaron que el día 12 de abril pasado se dictó la sentencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Santa Rosa sobre un pedido para que el juez Bonino apurara las definiciones. Allí se estipuló que la quiebra de la firma “Frigorífico General Acha S.A.” está firme, que se debería proceder a la declaración de la conclusión de la quiebra y al desapoderamiento de los anteriores dueños.

El 15 de junio pasado, la firma Industrias Cárnicas San Miguel había solicitado al municipio una nueva habilitación municipal para el uso del suelo para la explotación de matadero y frigorífico y elaboración de menudencias. Eran respaldados por un grupo de treinta trabajadores que están realizando tareas en la planta.

Por otro lado, los ex trabajadores que habían sido despedidos por la empresa anterior y que no han sido indemnizados, pidieron al Municipio que no se otorgue la habilitación requerida, ya que ello -sostienen-, contribuiría a generar situaciones que influirían negativamente en el trámite del proceso de quiebra, retrasando las definiciones que son necesarias para sus intereses.

“Este contexto de incertidumbre y de crisis socioeconómica generada puede comenzar a encauzarse en la medida que el Poder Judicial resuelva en relación al pedido efectuado por la firma Industrias Cárnicas San Miguel SA -en primer término-, y se avance en la conclusión del proceso de quiebra, conforme las distintas posibilidades que prevé la normativa vigente”, indicaron los concejales. De esta manera, los trabajadores actuales podrán comenzar a sus tareas y los ex empleados que piden la indemnización podrán cobrarla.