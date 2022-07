Abrió la inscripción para mantener los subsidios de gas y electricidad

El Estado Nacional inició el proceso de segmentación, dispuesto por del Decreto Nº 332/2022, para ordenar los subsidios a la electricidad y al gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar, con el objetivo final de asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares.

Este nuevo sistema de distribución de los subsidios se basa en criterios de justicia y equidad para el acceso de los servicios energéticos. La metodología permitirá identificar al 10% de personas usuarias del país con mayor capacidad de pago que pueden afrontar el costo de la tarifa plena. Mientras que, según lo informado por el Gobierno Nacional, el 90% de los usuarios y usuarias restantes se ubicarán en los segmentos de ingresos medios y bajos y, por lo tanto, van a continuar recibiendo el subsidio.

La medida se implementa a través del empadronamiento en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) y el formato permitirá la carga de datos con carácter de declaración jurada.

Los usuarios y usuarias deberán seguir el siguiente calendario durante julio según terminación de DNI:

Del 15 al 19 de Julio terminación 0 – 1 – 2

Del 20 al 22 de Julio terminación 3 – 4 – 5

Del 23 al 26 de Julio terminación 6 – 7 – 8 – 9

Los pampeanos y pampeanos usuarios y usuarias del servicio de luz y gas natural que deseen mantener los subsidios deberán completar los datos a través de la web argnetina.gob.ar/subsidios o de la aplicación Mi Argentina o acercarse a las oficinas de ANSES. Quien efectué la carga deberá contar con la factura y DNI de las personas que conviven en el lugar del suministro. En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre pueden completar el formulario como personas usuarias de los servicios indicando que no son la persona titular.

Si bien el proceso inició en el mes de junio, los usuarios y usuarias no verán afectada su tarifa hasta tanto no se culmine con el proceso de empadronamiento. La primera etapa consiste en la recolección y carga de datos y posterior entrecruzamiento de la información para determinar el segmento de cada usuario y usuaria.

Por último, desde el Estado Nacional se puso a disposición un centro de atención telefónica de energía 0800-222-7376 de 8:00 a 20:00 horas.

Para más información ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/subsidios.