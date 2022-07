Gobernador Ziliotto: “Donde hay una necesidad, hay un derecho. No van a bastardear nuestra ideología”

“Ratificamos una vez más, más allá de aquellos que nos quieren vender espejitos de colores, que para este Gobierno provincial, para el Justicialismo de La Pampa y para el Gobierno nacional: donde hay una necesidad, hay un derecho. No van a bastardear nuestra ideología, tenemos muy en claro qué hay que hacer”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto al encabezar hoy la entrega de ocho viviendas del Plan Provincial “Mi Casa” en Rancul, donde confirmó que se construirán 40 nuevas casas, 20 de ellas financiadas por la Provincia y las restantes por la Nación.

Ziliotto fue recibido por el intendente Hernán Viano y acompañado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán; la diputada provincial, Silvina Larreta; y autoridades del IPAV.

El jefe comunal dio la bienvenida al Gobernador en nombre de los habitantes de Rancul y afirmó que hoy “es un día doblemente feliz, primero porque cumplimos el sueño de ocho familias que tienen su casa propia, pero además dinamizamos la economía local y generamos trabajo”.

Viano detalló que las nuevas ocho viviendas están emplazadas “sobre un terreno que la Municipalidad pudo adquirir. Son dos manzanas y se pueden construir 80 casas. No cualquier localidad tiene estas posibilidades”.

El gobernador Ziliotto asignó a la visita a Rancul “una connotación especial porque recibir una vivienda es un cambio estructural en la planificación familiar; porque con un techo digno asegurado se puede pensar en otros objetivos”.

“Estamos entregando ocho viviendas -especificó Ziliotto-, y ese es el dato que menos interesa hoy al Gobierno provincial, porque todavía quedan doscientas cuarenta y siete familias esperando que haya un Estado presente que les dé la posibilidad de acceder a ese beneficio y a la dignidad que significa un techo propio”.

40 viviendas más

“Veníamos charlando con el intendente y la última vez que se inauguraron viviendas en Rancul fue en el año 2015, con un Gobierno nacional de la misma ideología que el actual gobierno de Alberto Fernández” afirmó Ziliotto.

Recordó que “a partir de esa política que decidió el gobernador Carlos Verna de seguir construyendo viviendas, a pesar de no contar con el apoyo de un Gobierno nacional durante los años de Macri, es que hoy podemos anunciar que en agosto se estará licitando la construcción de un nuevo barrio de viviendas con recursos nacionales, de la Operatoria Casa Propia. Se trata de 20 viviendas para Rancul. Nuevamente se construirá un barrio a partir de la decisión de un Gobierno justicialista”.

En este sentido ratificó que “más allá de aquellos que nos quieren vender espejitos de colores, para este Gobierno provincial, para el Justicialismo de La Pampa y para el Gobierno nacional: donde hay una necesidad, hay un derecho. No van a bastardear nuestra ideología, tenemos muy en claro qué hay que hacer”.

El mandatario pampeano anunció que “en tren de seguir apostando a la obra pública, como el sector que más y mejor dinamiza la economía, que genera actividad económica en cada localidad y otorga dignidad al dar acceso a la vivienda propia, no nos vamos a quedar con el barrio de veinte viviendas que vamos a construir con recursos nacionales, también vamos a construir veinte viviendas más con recursos provinciales”.

“En agosto nos pondremos en marcha para firmar el convenio correspondiente y empezaremos a construir las viviendas en los terrenos que ya dispone el municipio, junto al IPAV”.

Un mensaje a las familias

El Gobernador dirigió un mensaje a las familias adjudicatarias, analizando que el cambio que están viviendo es “estructural en la planificación familiar, pero también terminó el período de demandar un derecho, hoy ejercen el derecho de tener una vivienda digna construida con los recursos públicos”.

“Siempre me gusta decirlo: no hacemos viviendas con el dinero del presidente, ni del Gobernador, ni del intendente, las hacemos con los recursos públicos que salen de los bolsillos de cada una de las pampeanas y pampeanos, que con gran esfuerzo siguen contribuyendo para que haya mejor calidad de vida en cada rincón de la Provincia”.

“A partir de ahora -les dijo Ziliotto a los beneficiarios- comienza la etapa de la responsabilidad. Y así como vino el equipo del IPAV a explicarles lo relacionado a las viviendas, está en ustedes ser tan responsables como para que el día de mañana, cuando vengamos a entregar esas 40 viviendas, puedan decirle a su vecino: ‘yo también participé, yo también puse mi grano de arena para que tengas, como yo, una casa propia”.

“Dueños de la felicidad”

En representación de las familias adjudicatarias, y visiblemente emocionada, Daniela Marfil se dirigió a los presentes agradeciendo a “todos quienes colaboraron para que pudiéramos recibir las llaves que van a abrir las puertas de nuestros hogares”.

“Una casa propia cambia nuestras vidas, porque al no tener un hogar propio, uno no se es dueño de la felicidad. Al recibir estas llaves vamos a tener paz y tranquilidad”, aseguró.

Cordón cuneta

El mandatario pampeano también dejó inaugurada una obra de cordón cuneta que consistió en la nivelación y compactación de las calles y 2.251 metros lineales y curvas de cordón cuneta de hormigón armado con terminación en pintura látex exterior. La obra implicó una inversión de $ 6.985.991,27.

“Esta obra es muy importante para Rancul, porque evitará que se inunden zonas de la localidad”, dijo el intendente Viano, y agradeció “el acompañamiento del Gobierno provincial, que sigue trayendo soluciones y respuestas”.