Dieron de alta a nene trasplantado que recibió el hígado de joven pampeano

Pablo Álbarez, el nene de 8 años que fue sometido a un trasplante de hígado en Rosario, y que recibió un órgano del joven pampeano Franco Sebastián Vistarop Olave, fue dado de alta.

El donante fue Franco, el joven motociclista de 18 años de Uriburu que falleció luego de un siniestro vial en Santa Rosa cuando conducía una moto, en el mes de mayo.

Ahora Pablo, el nene que fue trasplantado de manera exitosa por el equipo de especialistas del Sanatorio de Niños de Rosario, recibió el alta médica definitiva. Así lo hizo saber su mamá este martes, que compartió una foto en sus redes sociales.

La historia tomó trascendencia, ya que no pudo determinarse qué causó la enfermedad que afectó al nene de 8 años y que lo puso al borde de la muerte en pocos días, justo cuando la OMS lanzó un alerta por el aumento de casos de hepatitis fulminantes infantiles sin que se pudiera determinar el origen.

«Fueron muchísimas las muestras de cariño recibidas. Una carta de sus compañeros de su escuela y un dibujito que me mandaron pero que igual me lo llevo aunque no sepa de quién es. También le mandaron un video Di María (Angel, el jugador del PSG que hoy se despidió del club) y un futbolista de Boca», comentó Vanesa, la mamá del nene, a los periodistas presentes en la puerta del Sanatorio de Niños luego del trasplante.