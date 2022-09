Acto en Santa Rosa en repudio al atentado y en defensa de la democracia

Un importante marco de público siguió de cerca el acto de repudio al ataque sufrido ayer por la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, que se celebró esta tarde en Plaza San Martín, de la ciudad capital.

Las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Sergio Ziliotto, se ubicó en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, y se extendió por espacio de dos horas hasta culminar con la entonación del Himno Nacional Argentino. Ziliotto estuvo acompañado por la totalidad de su gabinete, por el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, funcionarios y funcionarias del municipio santarroseño, legisladores y legisladoras nacionales y provinciales, intendentes, intendentas y presidentes de Comisiones de Fomento, los ex gobernadores Rubén Hugo Marín y Oscar Mario Jorge; Oscar Alpa, secretario de Políticas Universitarias, Hugo Díaz, presidente del Superior Tribunal de Justicia y miembros, entre otros.

Ante los presentes, que llegaron en gran número portando banderas argentinas cubriendo buena parte de la plaza central, la dirigencia politica, legislativa y judicial pampeana se alineó para escuchar el documento alusivo. El mismo, apoyado por más de dos centenares de adhesiones, expresa lo siguiente:

Documento

“Ante el hecho de inusitada violencia que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pampeanas y pampeanos, sin distinciones de ningún tipo, nos unimos para repudiarlo, defender la paz, la convivencia social y la democracia. A casi 40 años del regreso de la Democracia, no podemos permitir que nuestra patria vuelva a ser escenario de violencia, terror e incertidumbre. Los que abrazamos el sistema democrático somos responsables de preservarlo de hechos como el de ayer, que solo buscan vulnerarlo.

El dialogo y la convivencia social, política e institucional, son las herramientas para neutralizar prácticas antidemocráticas que pensábamos desterradas de nuestra Nación.

Vivimos un momento en que la Argentina necesita de la unidad de su pueblo y la responsabilidad de toda la dirigencia política, para fortalecer así las instituciones y el sistema democrático.”

“El intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación es un punto de inflexión que exige no solo un enérgico rechazo, sino la acción concreta de reconciliación de argentinas y argentinos. La paz social es una construcción colectiva y como tal, requiere tolerancia, diálogo y reconciliación. La violencia simbólica, política o institucional ha costado la sangre de muchas argentinas y argentinos y hoy, con la historia a la vista, no podemos permitir que ese manto de oscuridad vuelva a cubrir a la Argentina. El proceso de paz y reconciliación que nuestro país inició en 1983 nos demanda un compromiso constante en el tiempo para su definitiva consolidación. Argentina necesita de diálogo, confianza recíproca y concertación. Ese es el camino que debemos transitar las y los argentinos para terminar con las crispaciones que derivan en hechos violentos como del que ayer fuimos testigos.

Digamos no a la violencia. Defendamos la paz, las instituciones y la democracia” concluye.