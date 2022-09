Rural de Pico: el gobierno provincial destacó el “rumbo de conciliación” con el campo

Esta mañana, en un acto encabezado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quedó oficialmente inaugurada la 88° edición de la Exposición Rural, Comercial, Industrial y de Servicios de General Pico.

Participaron de la apertura, además, la ministra de la Producción, Fernanda González, diputados y diputadas provinciales, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, el viceintendente, Daniel López, concejales y concejalas locales, el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, funcionarios provinciales y municipales, autoridades del Banco de La Pampa, delegaciones de Asociaciones Rurales de La Pampa, representantes de organismos técnicos, autoridades militares, policiales y de seguridad, quienes fueron recibidos por el titular de la entidad anfitriona, Juan Fernández Madrid.

Luego de una interpretación musical a cargo del Ensamble de Vientos, Cuerdas y Percusión, de la Municipalidad de General Pico, ingresaron las banderas de ceremonia para luego dar paso a la entonación del Himno Nacional Argentino.

Seguidamente hablaron a los presentes el presidente de la entidad organizadora, Juan Fernández Madrid, el presidente de CARBAP, Horacio Salaverri, y la ministra de la Producción, Fernanda González.

La ministra de la Producción celebró el retomar estos encuentros, “y poder compartir este espacio, tan importante de vinculación entre el sector productivo y la sociedad en general. Para los que llevamos varios años relacionados a la actividad, siempre es importante encontrarse y compartir jornadas, con la satisfacción de trabajar por el campo”.

“Como ustedes saben, venimos de sortear una pandemia que modificó nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, modificó nuestras agendas, nuestras prioridades pero también fue un desafió, donde creo, nuestra provincia pudo demostrar su idiosincrasia, su fuerza y su capacidad de unir esfuerzos, consensos y seguir adelante cubriendo no sólo las necesidades sanitarias y sociales sino también productivas. Y este encuentro de hoy no hace más que visibilizar el resultado de la conjunción del trabajo del estado provincial y el sector privado, que siguió adelante manteniendo, en algunos casos, o ampliando su producción en este difícil contexto”, prosiguió.

“Como siempre resalta el señor gobernador, La Pampa crece gracias a las acciones sinérgicas entre un Estado provincial presente y un sector privado, activo y comprometido con el crecimiento local. Por eso quiero destacar más allá de este rumbo de conciliación que siempre hemos aportado desde el gobierno provincial, la responsabilidad y compromiso de todos los sectores para activar los mecanismos necesarios que garantizan el bienestar de todos los pampeanos”, amplió Fernanda González.

Asimismo, sostuvo que hoy los espacios de concertación como la Mesa Agropecuaria, la Comisión provincial de Emergencia y Asistencia agropecuaria, el Consejo Asesor de suelos, las Comisión Provincial de Sanidad Animal y Vegetal, “nos han permitido desde una mirada integral que incluya todas las voces, analizar y adelantarnos a diferentes contextos para brindar herramientas claras y eficientes”.

“Para los que estamos presentes no es necesario aclarar el lugar que ocupa el campo para la economía provincial, y no sólo hablamos de la producción primaria, sino también industrial, a través de las cadenas de valor vinculadas, como son la industria frigorífica, láctea, aceitera, metalúrgica, por mencionar algunas. Y este movimiento redunda en puestos de empleo que generan arraigo, en nuevos emprendimientos, en la incorporación de servicios profesionales, científicos, comercializadores, transportista. En resumen, un ecosistema económico que ofrece certezas y oportunidades a las nuevas generaciones”, agregó.

La funcionaria provincial consideró que el sector ganadero “marca este desarrollo que mencionamos, generando mano de obra directa e indirecta – a través de la actividad comercial, industrial, construcción y de servicios – como así también potenciando la investigación científica, la formación e incorporación de nuevas tecnologías. Venimos trabajando en cada rincón de la provincia con productores, referentes del campo, de la universidad y asociaciones gremiales para seguir avanzando en este gran desafío que tenemos, que no es otro, que aumentar la producción de carne manteniendo la calidad que nos caracteriza y poder satisfacer así el consumo local y la demanda nacional e internacional”.

“Como surge de cada charla con productores, la clave está en la eficiencia en todos los eslabones de la cadena productiva. En este mejoramiento de la eficiencia no sólo debemos mejorar el porcentaje de terneros logrados, sino también el número de terneros/as criados y faenados en La Pampa. El Plan Ganadero Provincial junto al Plan Provincial de Control y Erradicación de Enfermedades Venéreas, son políticas públicas claras del gobierno provincial para apuntar a la eficiencia productiva. Hoy contamos con un stock ganadero de más de 3.500.000 de cabezas pasando a ser, nuestra provincia, referente indiscutido a nivel nacional”, expresó la ministra.

Desde el Ministerio se viene trabajando con herramientas de financiamiento que respaldan al productor y permiten proyectar con previsibilidad: “Las líneas financieras de este plan ganadero incluyen todos los eslabones productivos, con distintos niveles de tasa subsidiada por el Gobierno Provincial y otorgados por el Banco de La Pampa. Entre el año 2021 y lo que va de 2022 hemos otorgado créditos por más de 3000 millones y continuamos trabajando con solicitudes permanentemente, tanto en las líneas para compra de vientres, compra de reproductores, retención de terneras, compra de terneros, picadas cortafuegos, conectividad, infraestructura rural, mejora de la vivienda rural, intervenciones en el bosque nativo, actividades relacionadas a porcinos, apicultura, equinos y al sector agroindustrial. En lo que respecta a la industrialización de la carne bovina, nuestra provincia ocupa el 5to. Lugar en importancia a nivel nacional. Durante este año se han faenado más de 310 mil cabezas, casi un 20% más respecto al mismo periodo del 2021. A su vez, las exportaciones de carnes y sus preparados, representan casi un 20% – de participación – del total de las exportaciones pampeanas. En el transcurso del año (hasta agosto) se han exportado más de 36 mil toneladas, significando un 20% más que el año pasado, siendo los principales destinos China, Brasil, Israel, Alemania y EE.UU”, dijo.

“Nuestra provincia cuenta con un marco agroecológico único para producir, al cual seguimos protegiendo con un fuerte trabajo de aprovechamiento sustentable de nuestros bosques nativos”, sostuvo González, quien agregó: “A través de los aportes no reintegrables para llevar adelante planes de manejo de bosques y financiando actividades que permiten ejecutar intervenciones dentro de los mismos y la realización de picadas cortafuegos, estamos contribuyendo con medidas de prevención y mitigación sobre los efectos de los incendios forestales. En el mismo sentido profundizamos la implementación de los planes de forestación tanto en el sector privado como público”.

Explicando que la puesta en valor del recurso natural también ha generado en la provincia un aumento importante del turismo cinegético, dijo que está “motivado por el posicionamiento destacado de la provincia a nivel mundial en cuanto al desarrollo de la caza. Las políticas públicas eficientes con que contamos en cuanto a la protección de nuestra fauna y flora, permiten dar lugar a esta actividad que a su vez genera movimiento económico y puestos de trabajo”.

Por otro lado, en cuanto a la actividad láctea, dijo: “la misma sigue creciendo, sumando esfuerzos para lograr ampliar los litros producidos, con procesos productivos altamente competitivos y con un aumento en el agregado de valor. Hoy contamos con 120 tambos, que producen más de 280 mil litros de leche por día, de los cuales el 64 % se procesan dentro de nuestra provincia, dando un importante movimiento industrial a través de las 22 plantas procesadoras activas”.

La actividad apícola es otra de las actividades donde el crecimiento en la provincia es muy importante: “Algunos datos de consideración de la última cosecha arrojó una producción de 7000 toneladas, una cifra record. Y apuntamos a seguir incentivando la actividad, que hoy cuenta con más de 420 productores, 65 salas de extracción y 6 fraccionadoras de miel. Hoy el sector cuenta con una línea financiera especial con tasa bonificada para poder iniciar o expandir la producción”.

“En el día de ayer recordamos el día mundial de la agricultura, aprovecho este marco para felicitar nuevamente a los productores que siguen apostando al campo, siguen posicionado a la provincia aun teniendo en cuenta las consecuencias del COVID, el clima y los vaivenes del mercado mundial. Un ejemplo es el cultivo de trigo, como ustedes saben. La Pampa representa el 3,9% de la producción nacional, ubicándose en el quinto lugar. La cadena cerealera es una de las que se destaca en las exportaciones pampeanas, logrando, en el primer semestre de 2022, ventas por US$ 380 millones”, amplió.

En el caso de la superficie sembrada con oleaginosas, “el cultivo de soja sigue marcando la mayor participación (62%), seguido por el girasol y el maní. A diferencia de los demás cultivos estivales durante 2021, el girasol atravesó su período crítico en condiciones favorables, situación que le permitió duplicar su producción respecto de la campaña anterior”.

“Atendiendo a lo que sucede en el territorio, y siempre en el marco de las acciones de consenso y anticipación hemos declarado la emergencia agropecuaria para las zonas de los departamentos de Chicalcó en su totalidad y en parte, los de Chalileo, Limay Mahuida y Puelén ante las escasas precipitaciones ocurridas durante la estación otoño invernal, y la imposibilidad de los productores del oeste profundo de contar con otra oferta forrajera más que la que ofrece la naturaleza”, prosiguió Fernanda González, quien destacó el trabajo realizado en el marco del Consejo Asesor de Suelos, “avanzando en el “Programa de Renovación e Implantación de Pasturas Perennes” que nos permitirá promover la siembra de pasturas con énfasis en la producción y conservación forrajera, como herramienta para mitigar el cambio climático, en períodos de sequía y/o inundación y como reparadoras de los suelos degradados. En lo que va de 2022 hemos realizado capacitaciones a lo largo y ancho de toda la provincia en forma conjunta con todos los integrantes del consejo y fundamentalmente con el apoyo del INTA y la Facultad de Agronomía. A su vez, tenemos en funcionamiento 47 estaciones meteorológicas automáticas y remotas, distribuidas en todo el territorio pampeano. Las mismas brindan información en tiempo real de precipitaciones, temperatura, evapotranspiración, temperatura en suelo, para acompañar la toma de decisiones de los productores”.

“Esta pequeña síntesis demuestra el resultado del trabajo mancomunado que comentaba y que permite unir lo público con lo privado para lograr un bien común, que no es otro que el crecimiento y bienestar de la provincia. Somos conscientes que no somos una isla y que el escenario global resulta complejo, sea por la crisis del mercado mundial, la situación económica de nuestro país, los factores climáticos como también los epidemiológicos, pero estamos convencidos de que cuando existe, como en nuestra provincia, una decisión política clara, una sociedad participativa y un sector productivo activo, podemos avanzar y contribuir al crecimiento local”, resumió la titular del Ministerio de la Producción.

La Pampa cuenta hoy con un Plan de Promoción de la Inversión Productiva que llega a cada localidad y responde a las necesidades de cada sector. A través de herramientas como el Fondo de Garantías de Carácter Público (FoGaPam), el Régimen de Incentivos Fiscales, el Programa de Fortalecimiento de Trabajo, la Agencia I-COMEX, las más de 25 líneas de financiamiento de Producción junto al Banco de La Pampa, el acceso a la conectividad en el sector rural, y el plan de seguridad rural. “Este esfuerzo del gobierno provincial tiene su correlato en el compromiso, interés y profesionalismo del sector privado que sigue invirtiendo en la provincia. Esto queda más que claro en los datos relativos a la demanda crediticia del corriente año. Los créditos vinculados a la inversión productiva ascienden en este 2022, a $ 4.700 millones, distribuidos en los distintos de sectores de actividad económica, con una fuerte inversión en nuestro programa “Compre Pampeano”, creado para impulsar la industrialización en la provincia, fomentando la producción y el consumo. En este sentido, hemos dispuesto una cartera del Programa, para las empresas adheridas que están presentes en esta muestra, con una bonificación especial de tasa del 15 %, beneficio exclusivo que se replicará en las diversas exposiciones rurales de la provincia”, contó.

Para finalizar felicitó “a cada uno de ustedes por el trabajo que vienen desarrollando, como siempre les digo, cuenten con este ministerio para toda acción, vamos a seguir visitándolos, sentándonos a dialogar para que podamos avanzar juntos como hasta ahora. Felicito también a la organización por recuperar esta fiesta tradicional y permitir visibilizar la calidad del campo y la industria pampeana”.