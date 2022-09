Destacan en Tres Arroyos a una maestra nacida en General Acha

El portal de noticias de Tres Arroyos, La Voz del Pueblo, destacó este domingo al celebrarse el Día del Maestro, a una docente de esa ciudad nacida en General Acha. Se trata de María de los Ángeles Soler, maestra docente titular desde el 2010 en la Escuela Primaria 4 y este año tomó una suplencia en la 8. Da clases de ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas en diferentes grados.

La nota es la siguiente:

Tiene 47 años de edad y nació el 15 de marzo de 1975 en General Acha, provincia de La Pampa. Vivió en Colonia 25 de Mayo hasta su adolescencia y por asuntos familiares, el destino la trajo a vivir a nuestra ciudad con sus hermanos y su mamá. Su familia está compuesta por sus tres hijos y está casada hace más de una década.

También supo dar clases en escuelas rurales de algunos pueblos, tal es el caso de Cascallares y San Mayol. “Desde 1991 que estoy radicada acá, me siento una tresarroyense más (risas). De todo siempre trato de aprender y dar lo mejor de mí. Trabajo en doble turno y me llevo muy bien con esa dinámica. Me encanta y disfruto de ir todos los días a la escuela. La paso bien, no es una actividad que me pese. Si no tenes vocación de servicio, no podes ser maestro”, se sinceró ante La Voz del Pueblo.

Al ser consultada sobre qué la llevó a elegir el camino de la educación para su labor diaria, María de los Ángeles Soler agregó que “mi abuela paterna era maestra en La Pampa. Yo terminé la secundaria de noche porque tenía que trabajar para ayudar en casa. En el 2000, recuerdo que trabajaba con la profesora Claudia González a quien le conté que fui a buscar mi título al Colegio Nacional y que me daba nostalgia dejar la escuela, es la realidad. Las hermanas Callegari -en vínculo directo con el ISFD 167-, colaboraron para que pueda anotarme en magisterio. Empecé en 2001 y acá estamos. Me recibí en el 2005 con titulo de profesorado de EGB 1 y 2”.

Desde que tiene uso de razón es que decidió involucrarse en la enseñanza de los chicos porque es donde más capaz se siente, no dejando de lado su rol social. “Trabajé en varias instituciones disfrazándome de Papá Noel o de payaso, estuve en la Casa de Cultura y fui designada a la Biblioteca Meister en su momento porque vivía ahí. Participaba de la Sociedad de Fomento del barrio y aparte trabajé como maestra particular en 2017. Fui niñera muchos años, recuerdo que cuando estaba estudiando magisterio cuidaba gente mayor y cuando salía de ahí, iba derecho a la escuela a hacer las prácticas. Mi residencia la hice en la Escuela 2 y 3 y mi primer trabajo fue en la Escuela 1. Luego pasé por el colegio de la Virgen de la Carreta. Fue una etapa muy linda de mi vida”, subrayó con emoción.

Tanto a la Escuela 4 como a la 8 llegó por medio de diferentes asambleas y por puntaje, fue que pudo elegir dos establecimientos que hoy son su segunda casa. “Siempre decía que cuando titularizara mi cargo iba a hacer turno mañana y de las que estaba como posible -una de ellas- era la Escuela 4. De a poco me fui amoldando a un lugar que ya conocía. En la EP 8 ingresé este año y también fui a asamblea, que ahora son virtuales –todo nuevo para mí ese mundo-. Me llevo bien con todos los cuerpos docentes, no tengo conflicto con nadie. Soy gritona por naturaleza porque tengo tono de voz fuerte (risas), trato de ayudar a los chicos y a sus familias desde mi lugar como maestra”, reflexionó.

Con la humildad que la caracteriza, no se olvidó de remarcar que tuvo y tiene el privilegio de trabajar con gente que siempre la alienta a que siga estudiando y formándose. “De chica tenía que trabajar y estudiar para ayudar a mi familia. No había otra. A eso le doy un valor importante porque uno aprende otras cosas. Desde chica entendí que estudiar me iba a dar otras herramientas y soy feliz con la vida que hago. Me sigo formando permanentemente con capacitaciones y cursos. Quiero agradecer a todos de corazón por la ayuda recibida en todos estos años. Creo que he hecho bien las cosas y voy por buen camino”, indicó María de los Ángeles Soler.

Sobre lo que representa el Día del Maestro, no dudó un instante y dijo que “hay mucho para pensar, reflexionar y agradecer. Nosotros como docentes tendríamos que repensar nuestro rol y la parte que recibe nuestra labor, entender que todo lo hacemos pensando en pos del bien del otro. Te duele cuando dicen ´los maestros no hacen nada´. Con mucho esfuerzo y sacrificio ponemos el alma, el cuerpo y el corazón, lo que muchas veces no se ve. Los docentes ponemos de nuestro bolsillo porque las fotocopias y los libros cuestan mucho, todos entendemos la realidad porque somos padres al mismo tiempo. En el hecho de conseguir internet para poder terminar la tarea, de pedir una impresora para conseguir material y así con todo. Damos el máximo para que los alumnos pasen las cuatro horas lo mejor posible, en cualquiera de los turnos. Sería bueno que se analice y se trabaje sobre eso”.

A sus alumnos los aconseja todos los días para que disfruten y sean felices. “Siempre digo que ellos no solo van a aprender los conocimientos de cada espacio curricular, sino que tratamos de que sean mejores personas y piensen en su futuro. Una no los corrige o les llama la atención porque sea mala, lo hace para que ellos el día de mañana sean mejores seres humanos. Los chicos reciben mucha información de todo tipo y son los que deciden que van a aplicar o no en su vida. Los docentes que dejan huellas en sus estudiantes son recordados por siempre, tenemos que ser capaces de transformar la vida de los alumnos y que encuentren sentido a lo que aprenden. Eso es lo fundamental en el ámbito educativo”, señaló.