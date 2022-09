Condenado por abusar de su hijastra de 6 años se profugó y ahora lo buscan

El juez de Pico Luis Pagano pidió la captura de un hombre que fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal de una niña de 6 años en la localidad de Santa Isabel. La familia de la víctima tiene “miedo de que se vaya del país”.

El prófugo es Rafael Mario Fernández que fue condenado el pasado 8 de septiembre, pero no fue detenido porque el Ministerio Público Fiscal no lo solicitó. A cambio debía presentarse ante la Policía los fines de semana hasta que la sentencia quede firme. El fin de semana pasado no presentó sino que renunció al trabajo y se desconoce el paradero. Ahora, el juez lo declaró en rebeldía y pidió la inmediata detención de Fernández.

La orden de captura fue emitida el 20 de septiembre en los tribunales de General Pico. También se solicitó su captura internacional ante Interpol.

Fernández fue condenado por el juez Pagano por los delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda como delito continuado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda, ambos en concurso real, a la pena de 10 años de prisión efectiva.

El juicio oral tuvo lugar el 31 de agosto con la intervención de Enzo Paolo Rangone y Juan Marcelo Cupayolo en carácter de fiscal sustituto y fiscal adjunto respectivamente, la abogada Camila Aimar, en representación de la querellante particular-la progenitora de la menor damnificada-; y en defensa del acusado lo hizo el defensor particular Juan Carlos De La Vega.

Las pruebas aportadas en la causa permitieron corroborar que, sin poder precisar la fecha exacta, pero entre los años 2013 y 2015, cuando mantenía una relación de pareja con la progenitora de la damnificada, el imputado abusó sexualmente de la hija de la misma, que contaba en el momento de los hechos con 6 años de edad.

Luego de la condena, Fernández debía presentarse los fines de semana en la Comisaría de Santa Isabel. El comisario Sabaidini indicó que el condenado no se hizo presente ni el sábado 17 de septiembre ni el domingo 18 de septiembre del corriente año, sin que el encartado haya presentado alguna constancia del motivo por el cual no cumplió la medida sustitutiva de la prisión preventiva, ni realizara comunicación telefónica al respecto.

El fiscal Rangone le informó al juez que “el celular de Fernández se encuentra inactivo, que ha renunciado a su trabajo en la empresa “Expreso Oliva”, y que se desconoce su paradero, esto último según averiguaciones realizadas por el Comisario Sabaidini con el hermano del condenado”.