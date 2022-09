Se licitó por $1.900 millones el nuevo hospital nivel 4 de La Adela

“Estamos fortaleciendo en todos de los rincones de la provincia de La Pampa, por más alejado que esté de los centros urbanos, el sentido de pertenencia para que cada día nos sintamos más orgullosos de ser pampeanas y pampeanos”, expresó el gobernador Sergio Ziliotto al encabezar la licitación del nuevo Hospital de Nivel 4 de La Adela. Además, durante su estadía en la localidad, firmó un convenio para mejorar en calidad y en cantidad el servicio eléctrico domiciliario y con fines productivos; y anunció una obra de fibra óptica que posibilitará al nuevo hospital operar en el sistema de telemedicina y proveerá el servicio de internet a más de 1.900 hogares.

Como lo había prometido en junio pasado, el mandatario pampeano, regresó hoy a La Adela para encabezar junto al Intendente, Juan Barrionuevo; la licitación de un Hospital Nivel 4 para esa localidad.



Junto al mandatario estuvieron el ministro de Salud, Rubén Kohan, el de Obras Públicas, Julio Rojo, el titular de la secretaría de Energía y Minería, Matías Toso, entre otros funcionarios. Además, participó de la licitación el intendente de Río Colorado, Gustavo San Román, empresarios y vecinos de la localidad-



Sentido de pertenencia

Ziliotto expresó que obras de “las características de las que estamos concretando hoy, nos llenan de orgullo como pampeanos, porque estamos fortaleciendo en todos de los rincones de la provincia de La Pampa, por más alejado que esté de los centros urbanos, el sentido de pertenencia para que cada día nos sintamos más orgullosos de ser pampeanas y pampeanos”.



El mandatario, que hace meses atrás se había comprometido a volver a La Adela a licitar la obra del nuevo Hospital, subrayó que “tal como con esta obra, de la misma manera vamos a seguir con cada una de las promesas que hemos tomado junto a Juan -Barrionuevo- durante la campaña electoral”.

“Quienes abrazamos la política como la principal herramienta para dar respuestas y mejorar la calidad de vida de quienes representamos, le damos inmenso valor a la palabra empeñada y hoy aquí, estamos cumpliendo la palabra”, enfatizó.



Hospital: compromiso cumplido

El gobernador destacó que esta obra nació “del sueño del intendente y de muchos adelenses, pero también se nutrió de la necesidad y de los equipos de trabajo que hay detrás de intendentes o gobernadores y que muchas veces pasan desapercibidos”.



Recordó que en la campaña de 2019 “planteamos el compromiso de poner en marcha un Hospital Nivel 3, pero cuando empezamos a trabajar con el Intendente y el equipo de Salud, nos dimos cuenta de que faltaba nada más y nada menos que agregar cirugía y maternidad y eso nos llevó a elevar el hospital a nivel 4 para fortalecer el sentido pertenencia, porque a partir de que tengamos este hospital las y los niños van a nacer en La Adela”, y no en Río Colorado como sucede en la actualidad.

Informó que a la infraestructura nueva se sumará equipamiento, insumos, servicios públicos y todo lo necesario para que “ese edificio cumpla con el rol que le corresponde, cuidar la salud y la vida de las y los adelenses”.



Más energía

Ziliotto se refirió el convenio firmado con el municipio y la cooperativa de La Adela para mejorar la prestación de ese servicio, acerca de lo que aseguró que “esa sinergia de trabajo es la que nos va a permitir fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico para la localidad, porque sabemos de la inestabilidad del servicio en épocas estivales”.

“El objetivo de esta obra es llegar con energía de calidad y en cantidad para poner en marcha este nuevo hospital y además, resolver los problemas estacionales que afronta la localidad”, detalló.

En relación a las obras de gas natural que proveen de ese servicio al Parque Industrial, el mandatario dijo que se avanzará en un proyecto y no descartó “ver como ponemos en marcha una estación de generación de energía térmica a partir de la utilización del gas que pasa por la localidad a través del gasoducto troncal”.



Mejor conectividad

Ziliotto puntualizó que el nuevo hospital de La Adela se sumará al sistema de telemedicina que se está instrumentando en todo el territorio y para eso “debemos tener conectividad de modo que no sea necesario moverse de la localidad para consultar especialistas o resolver, a la distancia, las emergencias que se puedan presentar”.

En este sentido anticipó que, en alianza estratégica con ARSAT, se realizarán las obras de conectividad necesarias que implicarán “el tendido de una red de 24 kilómetros de fibra óptica para garantizar calidad de conectividad, principalmente para el nuevo hospital”.



Barrionuevo: “un día histórico para La Adela”

El intendente Barrionuevo agradeció al gobernador por “acompañarnos en este momento histórico Esta licitación marcará un antes y un después en la historia de La Adela, de la comarca y de toda la región, porque este hospital de Nivel 4 mejorará las prestaciones médicas, evitará traslados y permitirá que nuestros niños y niñas nazcan en La Adela”.



“Hace 14 años soñábamos con un médico más, con una ambulancia, con la compra de un utilitario” dijo el jefe comunal, y recordó que “cuando el gobernador Sergio Ziliotto, al abrir el período de sesiones en la Cámara de Diputados, anunciaba esta licitación del Hospital para La Adela, supimos que sería realidad, porque tanto a nivel provincial como nosotros, desde el municipio, prometemos y cumplimos. Y -finalizó- no nos detendremos y seguiremos por esta senda de trabajo para más y mejores oportunidades para todos y todas”.



Detalles el nuevo hospital

El nuevo hospital es un salto cualitativo en el nivel y la complejidad de las prestaciones de salud para la localidad y la región. Con un presupuesto de $1.855.050.982; y un plazo de entrega de 730 días, el nuevo hospital tendrá una superficie cubierta de 3.977 m2 y una superficie semicubierta 254,00 m2. Las obras en el exterior incluirán: cordón cuneta (interior) 668,14 ml; cordón cuneta (exterior s/calles) 391,32 ml; y pavimento interior 2.651,82 m2.-

Ubicado en la zona nordeste de la localidad, el complejo sanitario estará estructurado en pabellones funcionales identificables, independientes pero conectados a través de dos grandes nexos circulatorios, uno para accesos y circulación del público/pacientes y otro para circulación netamente técnica.



Nueva línea eléctrica

Para incrementar la capacidad energética de La Adela y abastecer la demanda del nuevo hospital y el Parque Agroindustrial (PALA), se firmó un convenio entre el ministerio de Energía y Minería y la

Se trata de una inversión de $ 49.405.817,15) que fortalecerá la enviada desde el centro de distribución de la Cooperativa de Electricidad de Río Colorado de la provincia de Río Negro, el cual se encuentra en una situación crítica de demanda.

La obra, que se realizará en dos etapas instalnado líneas de media tensión de 13,2 kV cubriendo 7.400 ml, incrementará la potencia de demanda para atender las factibilidades solicitadas para: el Frigorífico Pilotti S.A.E.F., un nuevo loteo en la localidad, distintas empresas que se instalarán en el Parque Agroindustrial La Adela y el nuevo Hospital Nivel 4.



24 Km. de fibra óptica

Teniendo en cuenta el crecimiento demográfico de La Adela, su actual desarrollo turístico y las necesidades del nuevo hospital, los 24.1 km del nuevo trazado de fibra óptica tendrán un alto impacto. En la localidad abastecerán a 1.904 habitantes, con capacidad para ampliarse y, a nivel regional, por una parte, la fibra óptica coincide con un punto del satélite ARSAT y por la otra parte, al aproximarse al límite con otra provincia, otorga a EMPATEL la posibilidad de explorar otros mercados.