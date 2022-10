Lula presidente electo de Brasil: “Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez”

Luiz Inácio Lula da Silva se convirtió este domingo en el presidente electo de Brasil tras ganarle al mandatario Jair Bolsonaro en un histórico balotaje que permitirá que el líder de izquierda llegue al poder por tercera vez en la mayor economía de Latinoamérica y principal socio comercial de Argentina.

“Voy a gobernar para todos los 215 millones de brasileños, incluso para quienes no me votaron. No existen dos Brasil”, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en su primer discurso como presidente electo, en el que convocó a “reconstruir el alma de Brasil”.

Lula se impuso por 50,9% a 49,1% al mandatario de ultraderecha en la segunda vuelta de estos comicios, que coronan una de las campañas más violentas en Brasil desde el retorno a la democracia, según datos del tribunal electoral, con el 99,99 por ciento del escrutinio.

Unos minutos antes de que se conociera oficialmente su victoria, Lula, de 77 años, publicó en Twitter una imagen de su mano sobre la bandera brasileña y la palabra “democracia”.

“Nuestro compromiso es terminar con el hambre otra vez. No podemos aceptar como normal que millones no tengan que comer”, añadió en su discurso, al asegurar que su principal misión será incluir a la población más pobre en el presupuesto público.

El líder del PT habló en un hotel de San Pablo, donde se lo vio junto a sus principales colaboradores, entre ellos el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y la tercera colocada en la primera vuelta del 2 de octubre, Simone Tebet, cuyo apoyo fue considerado clave para sumar lo necesario en esta ajustada victoria.

Lula puso énfasis en la pacificación: “Es hora de bajar las armas que jamás deberían haber sido empuñadas, las armas matan y defendemos la vida”, aseguró, un día después del incidente en el que una diputada bolsonarista persiguió por la calle con un arma a un hombre negro con el que discutió en la vereda de un bar.

A la vez, el presidente electo dijo que apelará al diálogo durante su gobierno, en el que asumirá el 1 de enero. “Los principales problemas pueden resolverse con diálogo y no con fuerza bruta”, manifestó el líder de izquierda.