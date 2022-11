Gobernador Duval: ATE denuncia precarización laboral en la chacra experimental

La Seccional General Acha de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que hay funcionarios de la comisión de fomento de Gobernador Duval que están percibiendo Asignación Universal por Hijo (AUH) y reclamó poner fin a la precarización laboral de empleados en la chacra experimental.

En una nota, cuestionaron a funcionarios, concejales y empleados por cobrar AUH. También por acceder al Programa Hogar, que otorga a bajo precio garrafas de gas.

Incluso desde el gremio le apuntaron a una asistente social. “Le sacó la garrafa social a vecinos y se la da a sus amigos funcionarios”, sostuvieron desde ATE, en un comunicado de prensa. “Son funcionarios que van a cobrar el sueldo y ni se preocupan por los trabajadores, ni los habitantes por ejemplo una concejal que vive en Luis Beltrán y viene una sola vez en la semana a la sesión del concejo Deliberante. Son beneficiarios para sus bolsillos”, lanzaron.

Además, denunciaron la “precarización laboral” en la chacra municipal. “Son contratados no equiparado a la Ley 643 que trabajan de lunes a viernes 8 horas y el día sábado 4 horas, con un sueldo de 60.000 pesos. Y están las /los trabajadores por día que también cobran el mismo monto trabajan las mismas horas (recordemos que trabajador por día si falta no cobra ese día ) tienen a cargo familias e hijos y que no les alcanza para llegar a fin de mes”, expresaron.

“También venimos reclamando la reincorporación de 4 trabajadoras que fueron despedidas injustamente de la Municipalidad, pero hasta ahora continuamos sin tener respuestas por parte de la intendenta María Eugenia Grazide , pero siguen ingresando más trabajadores en la chacra experimental. Les aviso a todos aquellos que tiene alquiladas las parcelas de la Chacra que sabemos muy bien quienes son los que alquilan y que tendrían que darles vergüenza que los trabajadores tienen sueldos muy bajos bajos”, sostuvieron.