Movilización en Pico para que no le saquen un niño de 2 años a su familia de contención

Amigos y vecinos de General Pico se movilizaron hoy en la plaza San Martin reclamando desesperadamente que le devuelvan a una familia un niño de 2 años y 9 meses que tenía en contención desde los 2 meses de vida.

“En todas estas horas nadie nos dijo como ni donde está. Nadie nos dice nada” afirmó la mamá de contención en diálogo con los medios presentes. “Quiero que me llame la Jueza Pérez Ballester, basta de que me llamen asistentes sociales o psicólogas, queremos hablar con ella y tener una respuesta. No pueden hacerle esto al niño, él tiene una familia y tiene papás, somos nosotros” explicó llorando.

“Los niños no son paquetes”, reclaman los vecinos piquenses en la concurrida marcha por las calles de la ciudad.

El bebé llegó a la familia el 9 de mayo de 2020, cuando tenía apenas dos meses de vida, oficiando como familia de contención temporal. 2 años, 5 meses, y 20 días después, la justicia determinó que debían devolver al niño. La justicia se los quitó abruptamente y ellos piden adoptarlo.

El proceso de contención temporal suele durar como máximo 6 meses, puede extenderse a 9 meses. Pero todo se demoró, y pasaron 906 días con la familia. Prácticamente toda la vida del niño. F.M., su mamá de contención y D.A., su papá de contención, le dieron un hogar y una familia que incluyó abuelos, tíos, primos y ahora hasta un hermanito.

El juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 1 de General Pico, rechazó la medida cautelar interpuesta por las abogadas Dras. Alina Acebal y Leticia E. Gonzálezy. Hoy, el niño, en una al menos cuestionable manera de abordaje, fue quitado de la familia de contención.

F.M. y D.A. son dos papás de la ciudad de General Pico, hasta hoy tenían a S. como familia de contención y tras citarlos hoy para tareas de “revinculación” no volvieron a ver al pequeño. Están desesperados, se sienten desamparados por el estado y creen que no se están teniendo en cuenta los intereses del niño. Hoy reclamaron en las puertas de la Unidad de Protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que la jueza intervenga para restituir a pequeño al seno de la nueva familia, con sus cosas, sus juguetes y su ya vida cotidiana.

Esperan a que el jueves, vengan funcionarios desde Santa Rosa para abordar la situación. Mientras tanto, lograron dejarle atrevés de la comisaría cuarta, sus juguetes, ropa y demás.