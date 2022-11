Comienza al juicio a las acusadas de asesinar al pequeño Lucio Dupuy

Este jueves 10, en el Centro Judicial de Santa Rosa, se inicia el juicio contra las dos acusadas de asesinar a Lucio Dupuy (5 años). Las imputadas son Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez: las acusan de haber torturado, abusado y asesinado al nene. Podrían recibir perpetua.

El crimen ocurrió el 26 de noviembre de 2021 en la capital pampeana. Pero los abusos y maltratos, según las pericias, venían de mucho antes.

Estos son los principales puntos del proceso:

Las acusadas

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez están en el banquillo. Magdalena es la madre del niño. Abigail la novia de la mamá de Lucio.

Magdalena trabajaba de moza en uno de los principales hoteles de Santa Rosa. Abigail, en tanto, tenía de emprendimiento la venta de donas.

Los jueces

El Tribunal de Audiencia está integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora.

Fiscales

Hay un equipo de fiscales, que irá rotando. En cada jornada estará siempre Verónica Ferrero. Alternando, dependiendo de la jornada, también se sumarán los fiscales Máximo Paulucci (general), Walter Martos y Marcos Sacco. También la fiscala adjunta Mónica Rivero.

Querella

El abogado querellante es José Mario Aguerrido. Actúa en representación de Christian Dupuy, el padre de Lucio. También del resto de la familia paterna del nene, como su abuelo Ramón “Tato” Dupuy.

Defensas

Son dos los defensores oficiales. Pablo de Biasi representa a Magdalena Espósito Valenti y Silvina Blanco Gómez a Abigail Páez.

Testigos

Hay previstos 105 testigos. De ellos, 63 fueron propuestos por los fiscales y la querella. El resto, por los defensores. Se trata de policías, médicos, enfermeros, docentes, compañeros de trabajo de las imputadas, familiares y amigos.

Tiempos

El juicio se inicia este jueves 10 de noviembre y, en principio, se extenderá hasta el jueves 22 de diciembre. La sentencia se conocerá en 2023.

Audiencias que no son públicas

Debido a que la acusación incluye el delito de abuso sexual, las audiencias no son públicas. Es decir, no se permite la presencia de la prensa dentro de la sala.

Las imputaciones

Según la acusación que la fiscalía ha mantenido hasta el momento, Espósito Valenti es juzgada por los delitos de homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

En tanto, Páez es juzgada por homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado.

La querella, por su parte, le agrega que se trata de un “crimen de odio”. Se descuenta que pedirá prisión perpetua a ambas.

Operativo de seguridad

Valenti y Páez están detenidas desde hace casi un año en la Unidad Nº 1 de San Luis, donde fueron trasladadas después de que los vecinos quisieran lincharlas en la comisaría en la cual estaban alojadas. Ellas, a través de sus defensores, pidieron estar en forma presencial en el juicio. En un importante operativo, son trasladadas desde San Luis a Santa Rosa. En los alrededores del Centro Judicial habrá vallados y un fuerte operativo. El objetivo es evitar posibles incidentes.

El caso que conmueve a un país

Lucio, de 5 años, murió el viernes 26 de noviembre de 2021 por la noche. Ingresó convulsionando al Hospital Evita, de Santa Rosa, y no pudieron salvarlo.

La Justicia ordenó la detención inmediata de su madre y de su novia. Los tres residían en un departamento alquilado de la calle Allan Kardec.

El nene fue llevado por Abigail el viernes 26 de noviembre de 2021, por la noche, convulsionando, a la posta sanitaria del barrio Atuel. En ese momento, la madre de Lucio estaba trabajando de moza en un hotel.

Posteriormente Lucio fue trasladado por una vecina, en su auto, al Hospital Evita, ya sin signos vitales, donde se constató su fallecimiento.

Autopsia

Según se pudo determinar en la autopsia, murió por múltiples golpes y, además, se comprobó que tenía mordeduras de vieja data y del día del crimen. También se determinó que Lucio fue abusado y que tenía quemaduras de cigarrillo.

Pericias

Los peritos psicológicos de la querella y el oficial indicaron que el nene de 5 años, con sus garabatos y colores, “gritaba” por ayuda y mostraba signos de sufrir abusos sexuales.