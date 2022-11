Envenenamientos de perros: en búsqueda de la verdad – columna de Mirada Animal Acha

Sucede cada tanto. A veces, en diferentes puntos de la ciudad. Otras, llamativamente sobre las mismas zonas. Pero es noticia frecuente que se encuentren perros envenenados en nuestra ciudad.

Hace algunas décadas atrás, el envenenamiento era uno de los “métodos de control” de las poblaciones caninas por parte de algunos municipios del país. Se creía que eliminando diez, quince perros, se terminaba el problema y se terminaban los perros. Sin embargo, eso nunca sucedió, porque los perros envenenados morían, pero sucedía que luego venían otros y tomaban su lugar. En la naturaleza no existe ningún lugar vacío, todo espacio está ocupado por algo. Si un animal muere, algún otro animal ocupará su lugar. Si se llegara al extremo de quedarnos sin hombres y sin animales, ese espacio será ocupado por otros elementos La naturaleza odia el vacío. Tiende a llenarla de lo que tiene a la mano. Y como la superpoblación canina sigue siendo una realidad, lo que más a mano tiene, son perros; por ende, el “problema” de la superpoblación, jamás se resolvió envenenando, porque siempre vinieron perros nuevos a ocupar esos lugares vacíos.

Párrafo aparte merecen los tóxicos que usan las personas que se dedican a esta práctica tan cruel, que no ha sido demasiado razonada si se la utiliza con el fin de exterminio ya que fácilmente se comprueba que así los perros NO SE TERMINAN. La famosa estricnina, prohibida en nuestro país desde el 2004, ya no sería el método utilizado. Ahora, para llevar a cabo estos actos de crueldad, se utilizan diferentes productos de uso comercial, libre de cualquier control o trazabilidad, aprovechando que lo permitido, lo legal, pueda usarse para la crueldad. Preocupante que aún no se tomen cartas en el asunto respecto a eso, y que todavía no se implementen medidas dentro de los organismos de contralor que corresponden.

Lógicamente, que en animales domiciliados, esto puede prevenirse manteniendo al animal como corresponde, en el patio, sin dejarlo salir solo, salvo que sea a pasear con collar y correa.

Ahora bien, cuando se trata de animales comunitarios o en situación de calle, qué podemos hacer? Por supuesto, llevarlo inmediatamente a la veterinaria más cercana. Si no hay tiempo porque hay paro cardíaco, y se requieren maniobras de RCP, nunca hacer insuflaciones directas sobre su nariz y/o boca, siempre colocar nuestro puño cerrado y pasar el aire a través de él para evitar que el tóxico pueda llegar a nuestro organismo.

Y cuando el animal ya murió, qué podemos hacer? En principio, no enterrar el cuerpo del animal, y dirigirnos inmediatamente hacia la comisaría para realizar la denuncia. En nuestro país, el maltrato animal es delito y estas acciones están comprendidas en la Ley Nacional 14.346. Por qué no debemos enterrar el cuerpo? Porque luego de realizada la denuncia, correspondería la autopsia del mismo a los fines de localizar e identificar el tipo de veneno utilizado. Luego, cualquier dato puede ser importante: Rastrear la zona en búsqueda de carne o alimentos que puedan ser llamativos; averiguar si hay cámaras de seguridad en los lugares cercanos; personas que puedan ser testigos de haber visto, oído algo… Pero instar la acción penal, pedir y exigir que se investigue. En algún momento tenemos que poder saber quién/es se están dedicando a esto!

Ya explicamos por qué envenenar perros no va a lograr NUNCA que se terminen. Ahora, si la “lógica” del envenenador sólo se basa en la perversión de ver sufrir a otro ser vivo porque eso le sirve para disfrutar, contra eso no hay mucho que agregar…

Mirada Animal General Acha