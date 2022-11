La Dirección de Comunicaciones de la Policía de La Pampa dio a conocer los últimos registros de lluvias en los diferentes pueblos de la provincia, desde las 9:00 horas de ayer a las 9:00 horas de este domingo.

En General Acha cayeron 25 milímetros, Quehué 13, A. Roca 10, C. S. María 20, Unanue 33, P. C. P. Buodo 19, Guatraché 16, C. Sta. Teresa 15, Alpachiri 13, P. C. Guatrache 16, Gral. Campos 14,5, Abramo 3, Gral. San Martín 6, Bernasconi 5, J. Arauz 15 y P. C. J. Arauz 4.