El peronismo ya busca un candidato a intendente en General Acha

El peronismo de General Acha comenzó a movilizarse al conocerse que las elecciones se adelantarán en La Pampa y en los próximos días están previstas varias reuniones. Todos hablan de unidad para llegar lo más fortalecidos posible frente a la reelección que buscará el intendente Abel Sabarots (Juntos por el Cambio). Pero hay dos sectores claramente diferenciados.

Noticias del Sur pudo saber que por un lado, en las últimas semanas comenzaron a juntarse referentes de líneas, concejales, delegados de organismos nacionales y ex candidatos para lograr consensos. En los próximos días habrá otro encuentro donde comenzarán a tomarse definiciones.

De esas reuniones surgió la necesidad de encontrar una o un candidato a intendente que pudiera representarlos y unificar a todos. El nombre del consenso es el de la ex diputada provincial Lucrecia Barruti. En las encuestas que se han realizado es el nombre que más adhesiones tiene y el que unificaría a todo el peronismo. Pero Barruti ya adelantó a algunos integrantes del sector que no está en sus planes ser candidata. Por eso se está pensando en otro dirigente. Hay un factor además que aglutina las posturas: la división del peronismo en General Acha llevó a que perdiera peso a nivel provincial, y que hoy no se tenga un diputado provincial.

El otro sector está referenciado en la Unidad Básica y tiene como cabeza a su presidente Marcelo “Sapito” Berot. El ex concejal informó que este sábado a las 20 horas habrá una reunión de dirigentes y que el próximo fin de semana se hará otra más amplia para militantes y simpatizantes. También se empezará a pensar nombres de candidatos. Consultado sobre si se presentará para intendente, afirmó que “no descarto nada, siempre que haya unidad”. Pero adelantó que buscará que el postulante “sea elegido por mayoría de los compañeros y que sea de Acha”.

Ambos sectores hablan de unidad y tienen en la mira lograr el mayor consenso, pero parece por ahora complicado el diálogo entre ambos. Esto hace que se piense en la posibilidad de una interna entre dos precandidatos. Las listas tienen que presentarse en un mes, el 22 de diciembre.