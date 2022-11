Elecciones en Acha: Sabarots por la reelección, Leher la interna y la UVA con lista propia

Se largó el cronograma electoral para las elecciones en La Pampa en 2023. El domingo 14 de mayo General Acha estará votando para elegir el próximo intendente, además de cargos provinciales y otros locales.

Lo que se descarta, aunque no lo haya anunciado, es que el intendente Abel Sabarots buscará la reelección como jefe comunal. Su gestión fue buena, algo que reconocen hasta desde la oposición, con iniciativas novedosas y que han cambiado la cara de la ciudad y con obras importantes como la Travesía Urbana, que aunque son provinciales o nacionales, llegaron durante su gobierno.

El frente que gobierna Acha también se ha mantenido unido y contenido en la gestión. Radicales, PRO, independientes y hasta algunos peronistas conforman lo que se ha llamado “Juntos por Acha”.

Por ahora no tiene competidor dentro del oficialismo. En los últimos días, empezó a sonar el nombre de la ex diputada provincial Adriana Leher como posible candidata en una interna. Se pudo saber que tuvo charlas con la UVA y hasta con el ex intendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno para ver la posibilidad de presentarse como candidata. También podría hacerlo dentro de Juntos por el Cambio con un sector del PRO. Dentro de este espacio, la mayoría de los referentes están identificados con la gestión de Sabarots.

Por su parte, la Unión Vecinalista Achense (UVA) volverá a presentar candidatos locales para sostener la representación que tiene hoy en el Concejo Deliberante de dos concejales. Fuentes del sector consultadas indicaron que el edil Cristian López podría encabezar la boleta como postulante a la intendencia.