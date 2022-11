General Campos: el gobierno provincial entregó seis viviendas sociales

Seis familias de General Manuel J. Campos recibieron esta mañana sus nuevas viviendas construidas a través del Plan “Mi Casa 1”.

El Plan es financiado con fondos del Gobierno provincial y ejecutado y administrado desde los municipios y Comisiones de Fomento menores a 10 mil habitantes. Permite continuar con una política sensible para que los más necesitados cumplan el sueño de la casa propia. Además, cada una de las familias recibió una caja del Programa nacional “Libros y Casas”.

Encabezó el acto el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), Jorge Lezcano, acompañado del secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el intendente local, Mario Roth, el diputado Beilman y las gerentas del IPAV, Erica Riboyra y Romina Montes de Oca. El presidente del IPAV acercó los saludos del gobernador Sergio Ziliotto quien “está pendiente de nuestra política habitacional. Él siempre quiere estar presente para acompañarlos, aunque sus obligaciones a veces lo permiten y otras no”. Remarcó que “las palabras de la gente que recibe sus viviendas es lo que sensibiliza. Porque esta política que encabeza nuestro Gobernador se hace realidad. Es la tercera entrega que hacemos en esta localidad. Claramente, se potencia este Plan “Mi Casa” en cuyo fin está la vivienda, pero que además da trabajo y genera una movilidad económica local que nos completa la felicidad que nos otorga este círculo”.

Manifestó que “hay pampeanos y pampeanas que necesitan casas, lo que nos compromete a trabajar cada día más. Y con los pagos de la cuota de cada uno de ustedes se generan nuevos Planes que permiten cumplir el sueño a más personas a partir de las miles de viviendas que hay en gestión. No solo debemos recordar que este es el lugar que todos soñamos -agregó Lezcano-, no hay que dejar de lado que el que la va a habitar tiene que pensar en su felicidad pero también, claramente, en el pago de su cuota que posibilitará que otros y otras accedan a su techo propio”.

Lezcano destacó que “en este momento hay un Gobierno nacional, uno provincial y uno municipal que están alineados en la política habitacional. Y el año que viene hay que elegir y hay que hacerlo con responsabilidad. Porque llevar adelante un Plan de Viviendas no es fácil. No es cortarlo y que después venga otro y lo pongan en marcha. Lleva tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta”, aseguró.

Por último, “felicito a todos y todas y al intendente que siempre está preocupado para avanzar en la reducción del déficit habitacional. Nosotros de nuestro lado, renovamos el compromiso de que mientras falte una vivienda, tendremos un desafío que nos lleve a defender esta política para incorporar más familias a esta realidad. Gracias y a disfrutar de sus casas”.

Facundo Román, uno de los adjudicatarios, agradeció a las autoridades y expresó su satisfacción, “hoy llegó el momento que tanto ansiábamos. Fueron días llenos de ilusión en los que empezamos a ver como los baldíos se transformaban en paredes que crecían. Y llegó luego el momento de agarrar la pala y aportar nuestro granito de arena, trabajar y cansarnos, pero con la seguridad de que valía la pena. Estamos felices, las lágrimas quieren salir y las sonrisas nos brotan. Gracias a todos los que nos ayudaron. Ahora comienza la parte linda que es comenzar a vivir en nuestro hogar y cumplir para que más gente pueda vivir este momento”, finalizó.