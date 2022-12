Egresaron 61 nuevos agentes de la Policía de La Pampa

Se realizó esta mañana el acto de culminación de la décima promoción de Agentes, en Plaza de Armas del Instituto Superior Policial (I.S.P.) de la Policía de La Pampa, donde un total de 61 jóvenes, entre mujeres y varones, formaron parte de la ceremonia en la que recibieron la respectiva certificación y prestaron juramento de fidelidad a la Constitución Provincial.

De esta forma, se formalizó la culminación de un nuevo curso de “Formación Profesional de Agentes” y se les dio a los egresados la bienvenida oficial a la Institución Policial para que continúen desplegando la función por el bienestar social. Encabezaron el egreso el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, y el jefe de Policía, Daniel Guinchinau. El director del Cuerpo de Personal Subalterno, Walter Galant, y el representante de los egresados, agente Pablo Ezequiel Gracia, dedicaron unas emotivas palabras sobre la etapa de formación, los compromisos y desafíos que asumieron durante el proceso. El agente Gracia felicitó a su promoción por cumplir con las metas propuestas y finalizar la etapa de formación donde resaltó “tenemos compañeros y compañeras con familia fuera de la provincia, con sus hijos en otras localidades y tuvieron que amoldar su forma de vida. Por ello, quiero agradecer a las familias porque sin el apoyo de ustedes hubiera sido mucho más difícil”. Por su parte Galant reconoció: “Cuando empezamos el año con el señor rector y la señora vicerrectora reconocimos el gran cambio que había hasta el momento en la formación inicial de las aspirantes agentes, pero también entendimos que debíamos esforzarnos para mejorar aún más”. “Fueron claros en los lineamientos impartidos, las prioridades, los objetivos académicos, la disciplina, la camaradería, el trabajo en conjunto, el profesionalismo y las prácticas profesionalizantes en territorio”, y resumió “estamos seguro que esos objetivos fueron alcanzaron con el apoyo constante de todas las áreas y oficinas del instituto”. Por último, el ministro di Nápoli se dirigió a los presentes donde expresó su emoción y reconoció que “es un día colmado de responsabilidades pero no solo de nuestros jóvenes agentes, también de su familia, de Jefatura, del instituto, de los docentes y de nosotros”. En referencia a esto continúo “estoy muy orgulloso, y lo voy a seguir diciendo hasta que deje de ser ministro y así no sea ministro lo voy a seguir diciendo igual, de tener la Policía de la provincia de La Pampa que tenemos. Gente con una calidad humana, seres humanos comprometidos. Debajo de los uniformes todos, absolutamente todos, somos iguales”. “Sé que comienza un trabajo duro. Vaya si es duro el trabajo del policía. Pero no olviden que ustedes son una gran parte más de la sociedad, son mamás, papás, hijos, esposos, un valor fundamental que no hay que desatender nunca. Manténganse siempre con dignidad”, completó. Finalizando, agradeció al cuerpo docente del ISP y a la familia policial a quienes les agradeció “por permitirnos tener estos profesionales”.