Gasoducto: la UOCRA pide que tomen más trabajadores pampeanos

El secretario general de la Uocra La Pampa, Roberto Robledo, dijo que está percibiendo a “muchos trabajadores” de otras provincias que han desembarcado en La Pampa para construir el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y reclamó a las empresas que contraten a “más pampeanos” para las obras.

“No tenemos nada en contra de los compañeros que llegan de otros lugares. Pero desde Uocra le estamos solicitando a las empresas que contraten a más pampeanos”, dijo a Diario Textual.

No dio cifras, pero sostuvo que en el sindicato notan una fuerte avalancha de trabajadores de provincias vecinas. “Es gente que no ha pasado por nuestra bolsa de trabajo”, agregó.

Dijo que pretenden que se cumpla con la ley provincial del 80/20, es decir, 80 por ciento de pampeanos y 20 por ciento de otras provincias.

“No negamos la posibilidad de que se contraten compañeros de otros lugares, cuando son especialidades que nosotros no tenemos. Pero cuando se tratas de ayudantes, camioneros o conductores de máquinas, deberían ser de acá”, dijo el también diputado.