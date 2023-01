El jinete pampeano Cruz Ramos fue retirado en ambulancia del campo de doma de Jesús María

El jinete pampeano Alejandro Cruz Ramos fue retirado en ambulancia del campo de doma de Jesús Maria después de recibir un pisotón del caballo que montaba. Pero, aunque no se sabe la magnitud de la lesión no sería de gravedad.La información sobre Cruz Ramos la brindó el locutor oficial. Las imágenes que se repitieron una sola vez mostraba la caída y un pisotón que no parecía de gravedad. Pero la situación requirió el ingreso de la ambulancia. Después no hubo información oficial de la organización del Festival sobre el estado del jinete pampeano.

Cruz Ramos fue campeón de la edición 2016 y la 2022 en la modalidad gurupa sureña. Es uno de los jinetes más destacados del pais. Tuvo dos jornadas iniciales con buen desempeño y la expectativa de poder retener el título, aunque ahora habrá que ver si la lesión no lo deja fuera de competencia.