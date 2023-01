Sabarots apartó a funcionario por supuesta denuncia, por ahora la policía no tiene nada

El intendente Abel Sabarots apartó del cargo momentáneamente a un funcionario luego de una publicación en la que se lo vinculaba con un supuesto hecho de violencia de género.

“A partir de la información publicada el dia 08/01/2023, que involucraría a un funcionario municipal sobre un supuesto caso de violencia de género, y no contando este Municipio con elementos y/o notificación formal, se resuelve desde el Departamento Ejecutivo apartarlo transitoriamente del cargo, hasta tanto se dilucide y/o aclare el caso”, se indicó en un comunicado.

El funcionario es el subdirector de Obras Públicas, Walter García. El Diario de Santa Rosa publicó el domingo que habrían presentado una denuncia por violencia de género de parte de su ex pareja. Fuentes policiales informaron que no hubo hasta el momento ninguna denuncia policial. Si que fueron convocados por una discusión de pareja hace más de una semana. En la publicación además se menciona el nombre de la supuesta víctima, que no se va a identificar dado que difundirlo es revictimizarla, o en todo caso involucrarla en un hecho que no ocurrió.

Lo concreto es que por el momento no hubo ninguna denuncia policial. El funcionario fue aparto por “motivos personales” hasta que se aclare la situación y se pedirán explicaciones al medio que lo publicó, se pudo saber de fuentes municipales.