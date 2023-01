Interna del PJ en Quehué: Marcos Fernández encabeza lista “de renovación y gente joven”

El precandidato a intendente del Frejupa por la Lista “Renovación Quehué”, Marcos Fernández, indicó que la boleta surgió del consenso y está conformada por gente joven que vive el día a día del pueblo.

El 12 de febrero habrá internas en el peronismo de Quehué para definir los candidatos a intendente y concejales. Fernández, de 37 años, es quien encabeza una de las opciones. Fue concejal en el período 2015 y 2019 y ahora un sector mayoritario del PJ local definió que fuera precandidato para intentar recuperar la localidad.

“Nuestra lista salió por consenso. Está integrada por gente joven, con ganas de trabajar, que vive en Quehué y que conoce el día a día del pueblo. La idea es trabajar en equipo y hablar y escuchar a los vecinos, ese es nuestro objetivo”, indicó Fernández.

A Fernández lo acompaña Patricia Picca Garino como precandidata a viceintendente y la lista de concejales se completa con Martín López Haag, Vanesa Ducret, Claudio Beloqui y Raquel Suárez.

“Queremos el crecimiento de los emprendimientos municipales que dan trabajo genuino. Falta emprendimiento privado. También es necesaria la obra del secundario que hay que terminarla y que necesita el visto bueno de provincia pero que ha faltado gestión para impulsarla desde acá. También es necesaria la urbanización del pueblo, hay necesidad de que mejore. Se necesita asfalto, veredas y cordón cuneta. También viviendas, un problema que es general”, dijo Fernández.

El precandidato indicó que “otro tema que hay que trabajar es la falta de terrenos. Hay mucha gente que se quiere instalar en el pueblo y no puede. Hace años que desde la municipalidad no se da la posibilidad de la venta. No se tiene esa posibilidad y vemos que hay gente que quiere venir, tener su casa de fin de semana o quinta como pasa en otros lados, y no puede”.

Fernández indicó que se va a trabajar codo a codo con la gestión provincial del gobernador Sergio Ziliotto a quien apoyan para la reelección. “Todos los pueblos necesitan de la Provincia para tener obras importantes. Como pasó con el gobierno de Ziliotto. Vemos que el gobierno dio mucho apoyo a los pueblos vecinos, sea del partido que sea porque los vemos en Acha, Ataliva Roca, Doblas. Todos crecieron. Para las obras grandes siempre hay que tener el apoyo del gobierno provincial. Y lo vamos a necesitar para poner en marcha emprendimientos, mejorar el parque automotor y darle impulso a la urbanización”, afirmó.