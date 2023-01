Frigorífico: habrían echado a cinco empleados que reclamaban pagos atrasados

Un ex empleado del Frigorífico de General Acha, de la empresa Industrias Cárnicas San Miguel, denunció que la firma habría echado a cinco trabajadores en los últimos días por reclamar pagos atrasados desde hace dos meses.

El ex obrero, que vive en General Acha y que prefirió no identificarse, indicó a Noticias del Sur “cinco empleados del frigorífico, incluyéndome, fuimos echados porque reclamar 2 meses que no nos pagaban”.

“Yo entré el 26 de octubre estuve hasta el 30 de diciembre sin cobrar, me dieron 20 mil pesos para pasar las fiestas y llega hasta la fecha 13 de enero que me entero que nos echaron por reclamar la plata que nos deben”, afirmó.

“Quiero decirles que no vayan a buscar trabajo al frigorífico porque les están pagando 24 mil pesos por mes”, dijo el ex empleado.