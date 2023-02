Maquieyra, candidato a gobernador: “Este domingo La Pampa empieza a cambiar”

El precandidato a gobernador, Martín Maquieyra, habló de las internas de Juntos por el Cambio de este domingo 12 de febrero y afirmó que La Pampa “empieza a cambiar” a partir de esta elección.

“Los pampeanos necesitamos representantes que vayan hacia adelante, que quieran una provincia que progrese. Hoy estamos estancados, los jóvenes se van porque no tienen oportunidades y nuestros chicos no aprenden en las escuelas porque el estado no acompaña a los docentes. El pampeano necesita urgente un cambio y este domingo nos van a acompañar para recuperar la provincia”, manifestó Maquieyra.

Las propuestas de Maquieyra incluyen crear un observatorio de calidad educativa para mejorar los índices en educación y herramientas para los docentes, darle más oportunidades a los jóvenes permitiendo, por ejemplo, que una pyme que contrata jóvenes tenga menos cargas impositiva, y descentralizar la salud para que llegue a todos los rincones de la provincia.

Además, se refirió a los impuestos de la provincia tomando el compromiso que eliminará el SIRCREB como mecanismo confiscatorio de fondos.

“Les pedimos a los pampeanos que nos acompañen este domingo para dar el primer paso que nos permitirá competir y ganarle al kirchnerismo en Mayo y así cambiar la provincia de una vez por todas”, finalizó Maquieyra.