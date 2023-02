El boom de Baron: más de 12 mil personas visitaron en enero la pileta más grande de La Pampa

Más de 12 mil personas disfrutaron durante enero del Centro Recreativo Municipal de Colonia Baron, el lugar donde está la pileta más grande de La Pampa, según los datos del municipio. Igualmente los datos de febrero también son auspiciosos: el sábado 11 ingresaron 900 personas y el domingo 12 otras 1.200.

La cifra de enero es estimativa y la verdadera cantidad de público la supera por mucho: no se cuentan niñas y niños menores de 6 años que no pagan entrada, las colonias de vacaciones de otras localidades y quienes van al camping, pero no ingresan a la pileta.

La intendenta local, Sonia Luengo, indicó que “estamos contentos con el resultado de nuestro balneario. Además de la cantidad de visitantes que tenemos en la pileta, hay mucha gente que va solo al camping, que ha estado desbordado los domingos. No alcanzan las 100 parrillas ni el espacio para acampar. Los domingos además se suman espectáculos musicales”.

El centro recreativo además generó trabajo para la localidad. El lugar tiene 28 personas contratadas durante la temporada entre guardavidas, personal administrativo, de enfermería y los encargados de la limpieza y mantenimiento de la pileta. El tiempo este verano, con varias olas de calor, contribuyó a que la pileta sea conocida en una amplia zona, que llega a provincias limítrofes.

Luengo indicó que “el balneario no lo tomamos con una visión meramente económica, sino con una función social y de promoción turística de nuestra localidad. Lo importante es que procuramos salir equilibrados y no perder dinero. Las erogaciones más importantes que tenemos son en cloro, personal y energía eléctrica”.

Además de la pileta de más de 100 metros de largo y toboganes, el centro recreativo cuenta con proveeduría y espacios para hacer deportes con canchas de bochas, paddle, tenis, vóley playero y fútbol.