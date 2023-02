Gemelas argentinas de 12 años cayeron del tercer piso de un edificio en Barcelona: una murió y la otra está grave

La localidad española de Sallent, ubicada a unos 70 kilómetros al norte de la ciudad de Barcelona, fue escenario de una tragedia que involucra a dos hermanas argentinas de 12 años que cayeron del tercer piso de un edificio por motivos que todavía son materia de investigación. Por el hecho, una de las menores murió, mientras que su gemela tuvo que ser trasladada muy grave, en helicóptero, hasta el hospital Parc Taulí de Sabadell, donde sigue en estado crítico pero estable.

Según confirmaron a Infobae desde el área de Comunicación de los Mossos d’Esquadra -la policía de Cataluña-, “no existen indicios de criminalidad en la precipitación“. Es decir que las menores habrían saltado de manera voluntaria. Sin embargo, aclararon que todavía “hay una investigación abierta en la que no se descarta ninguna hipótesis sobre la motivación” de la tragedia.

El hecho ocurrió ayer cerca de las tres de la tarde en un edificio situado en la calle de l’Estació. Según los medios españoles, la hipótesis más firme hasta ahora (un suicidio) se basa en el hallazgo de dos cartas escritas por las menores y dos sillas que habrían podido utilizar para saltar. De acuerdo con la agencia EFE, con base en fuentes cercanas a la investigación, la Policía ahora analiza los dos textos manuscritos.

Los primeros datos que trascendieron es que la familia de las víctimas vive en la localidad de Sallent desde hace poco tiempo y que la tragedia provocó una fuerte conmoción en el municipio conformado por poco más de seis mil habitantes. De hecho, el Ayuntamiento decretó tres días de luto y suspendió todos los actos públicos programados, entre ellas los festejos de carnaval.

Las fuentes de los Mossos consultadas por este medio confirmaron que los padres de la gemela brindaron una declaración a las autoridades. Sin embargo, el contenido de sus dichos -indicaron- “forma parte de la investigación” y no podrán dar detalles al respecto porque la causa está bajo secreto de sumario. “Se trata de un caso de menores plenamente identificadas, con lo que esto conlleva”, aclararon.

El diario español El Mundo informó que la policía catalana descartó por el momento que las menores sufrieran bullying en el colegio al que asistían, el instituto Llobregat de Sallent. Además, señaló que las chicas eran asistidas por los servicios psicológicos del establecimiento educativo, aunque el motivo era su proceso de adaptación, ya que acababan de mudarse a la localidad catalana. Investigan si la tragedia puede estar relacionado con problemas familiares.

Fuentes del Ayuntamiento de Sallent explicaron a EFE que las hermanas pertenecen a una familia de origen argentino, que llevaría poco más de dos años en esta población. Tiene un hermano menor y su padre estaba en la vivienda cuando ocurrió el hecho, según reportaron los medios locales.

“Estaba yo presente”, señaló a informativos del canal Telecinco un vecino de las menores, a las que -dijo- “conocía muy de cerca”. “Nadie sabe qué ha podido ocurrir, solo lo saben ellas. Estoy conmocionado, todavía no me lo creo”, agregó el hombre, quien se mostró muy afectado. El testigo aseguró que lo sucedido no tiene precedentes en esta zona: “Hemos sufrido varios episodios en este bloque, pero vamos, esto ya es…”.

Los medios locales y nacionales informaron también que luego de la conmoción que causó el hecho, hoy las autoridades celebraron un minuto de silencio frente al Ayuntamiento. En tanto, el departamento de Educación de la Generalitat informó que el Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica activó el protocolo para brindar contención a los compañeros de colegio de las gemelas, en conjunto con profesionales del Programa de Bienestar Emocional.