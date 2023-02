Scioli confirmó su precandidatura y auguró que “el país tiene un porvenir muy positivo”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, confirmó este jueves su precandidatura presidencial en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por el Frente de Todos y aseguró que “el país tiene un porvenir muy positivo”.

“El ‘cuenten conmigo’ es cuenten con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer”, expresó en diálogo con el canal televisivo C5N, en referencia a la carta que publicó esta semana en sus redes sociales respecto a sus planes para este año electoral.

Scioli aseguró que será “precandidato, porque no puedo ser indiferente, no puedo encarar algo si no estoy convencido de que lo puedo hacer bien”.

En esa línea, señaló que “estoy absolutamente convencido de que con mi experiencia y con mi agenda de desarrollo, el país tiene un gran destino y porvenir muy positivo, porque tenemos sectores estratégicos que el mundo demanda y que hay que desarrollarlos”.

“Ese gasoducto (Néstor Kirchner) es el gran futuro de Argentina. Brasil me permitió entender la agenda moderna, la inteligencia artificial, la demanda del sector agroalimentario, las preocupaciones de la juventud”, indicó.

El embajador aseguró: “Lo que tenemos que buscar ahora es entrar en el círculo virtuoso del crecimiento, de expandir la actividad económica, no restringirla”, al referirse al discurso prevalente de la oposición que pide eliminar el déficit fiscal.

“Lo que está en disputa son dos modelos de país muy claros”, aseveró.

En ese sentido, cuestionó: “¿Cómo no vamos a tener esperanza y confianza en un país donde hay que poner toda la fuerza y los acuerdos para que lleguen inversiones? Hay que generar la confianza para que inviertan”.

Además, recordó que durante el debate electoral en 2015, advirtió que si ganaba Mauricio Macri “volvía el Fondo” Monetario Internacional y aseguró: “Esta vez no quiero tener razón, quiero tener la oportunidad de aplicar el otro camino hacia el futuro del país”.