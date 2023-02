Aniversario de Puelches: inauguraron el SUM del Cumelén

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó hoy, junto al intendente Julio Gerez la celebración del 123° aniversario de Puelches. Allí, ratificó el compromiso del Gobierno en defensa de los recursos hídricos pampeanos y aseguró que la equidad de su gestión está ligada a que “no miramos a ninguna localidad desde el padrón electoral, la miramos en virtud de las necesidades de sus habitantes”. Durante la celebración se inauguraron las instalaciones del Cumelén “El Sol” y el mandatario pampeano anunció que se construirán ocho nuevas casas, además de las ocho que hay en ejecución, y la realización de doce cuadras de asfalto.

Bajo el sol del mediodía oesteño se llevó adelante el acto inaugural de las nuevas instalaciones donde funcionará el Cumelén, que inicio con el reconocimiento a Ernesto José Arrese y Enrique Tomas, dos ex intendentes de Puelches. Ziliotto dio las gracias por “permitirme compartir este cumpleaños. Para un Gobernador es un orgullo estar en uno de los rincones más lejanos de La Pampa. En nuestro esquema de Gobierno evaluamos a cada localidad de la misma manera, más allá de sin pocos o muchos, si están cerca o lejos de Santa Rosa”.

Destacó que inaugurar la sede del Cumelén es “una forma de devolverle a nuestros mayores el esfuerzo que hicieron por el desarrollo de esta localidad y de la Provincia” y aseguró que “fueron ellos quienes levantaron las primeras banderas en reclamo de nuestros ríos, esa lucha que sigue y nunca vamos a detener”.



Descentralización y gestión

“Hemos armado en 2006, cuando compartí gestión con el ex gobernador Carlos Verna, esta enorme herramienta de gestión que es la Ley de Descentralización. Así, podemos llegar a cada lugar con recursos. Es muy difícil que un gobernador desde el sillón de la gobernación pueda determinar cuáles son las necesidades específicas de cada localidad, por eso nos asentamos en las administraciones municipales”, dijo.

“Junto a los intendentes construimos una Ley que hoy dá respuestas, y no sólo significa mejor calidad de vida, sino mejor distribución de los fondos públicos. Y la construcción del Centro Cumelén es testimonio de eso. La inversión que hicimos aquí dio trabajo a la gente de la localidad y activó la economía”.



Internet, agua potable y viviendas

“La última vez que vine a Puelches -recordó el Gobernador- fue para poner en marcha el servicio de Internet. Si se mira desde el punto de vista de la cantidad de habitantes, analizando la rentabilidad política o electoral, quizá no se hubiera justificado. Pero nosotros miramos la rentabilidad social. Hay necesidades y debemos llegar con derechos”.

“Reforzamos el servicio de agua potable a través de una obra con la empresa Aguas del Colorado. Y este verano fue evidente la mejora en un servicio tan esencial como lo es el del agua”.

El mandatario resaltó el Programa Mi Casa “como el emblema de la Ley de Descentralización, porque no sólo otorga la dignidad del techo propio, sino también ejecuta los recursos en la localidad y es ella la que define quiénes son los beneficiarios de esas nuevas viviendas. En Puelches hay ocho casas en construcción y vamos a construir otras ocho; estamos cumpliendo y nos comprometemos a seguir haciendo viviendas, porque tenemos una demanda de veinticinco familias y el objetivo es darles respuesta a todos”.

“Hemos hecho mucho pero nos falta mucho por hacer -subrayó Ziliotto-, no podemos conformarnos con lo que hicimos. Debemos ir por más, y una de las cosas que haremos juntos es llevar adelante el proyecto de pavimentar doce nuevas cuadras. No tengan dudas de que, junto al intendente, vendré a inaugurarlas” concluyó.



Nueva sede del “Cumelén”

El intendente Gerez agradeció la presencia de las autoridades, de las y los vecinos de Puelches y dijo que “en este aniversario, hacer realidad el sueño de darle a nuestro pueblo un centro Cumelén, nos pone muy felices. Seguiremos trabajando porque estamos en un 70% de la construcción de ocho viviendas del Plan Mi Casa, e iniciando lo que será el albergue municipal”, detalló.

Aseguró que “desde el comienzo de la gestión soñamos con llegar a este día. Siempre acompañamos y acompañaremos a nuestras y nuestros abuelos. Por eso queríamos darles la casa que se merecían; acá está el Cumelén ‘El Sol’, es su casa y hoy es una realidad”.

Reiteró su agradecimiento al Gobernador porque “esta obra no se licitó, se hizo con aportes del gobierno de La Pampa. Costó 46 millones de pesos”, y también agradeció “a los albañiles que trabajaron. Nuestro objetivo era generar empleo local y lo logramos”, concluyó.