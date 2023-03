Ziliotto abrió sesiones, defendió su gestión y cuestionó “el relato” de la oposición

El gobernador Sergio Ziliotto abrió en la tarde de este miércoles las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, hizo un repaso de su gobierno y, ya en un mensaje en clave electoral, dijo que indicadores económicos “pulverizaron” el “relato” de dirigentes opositores que indican que La Pampa se encuentra estancada en su crecimiento y que no se genera empleo privado.

La sesión preparatoria comenzó a las 16.30 horas, presidida por el vicegobernador Mariano Fernández. Ya a las 17 horas, ingresó el gobernador al recinto. Inmediatamente comenzó su discurso, en el que rindió cuentas a los legisladores sobre su Gobierno.

Hizo dos anuncios importantes. Por un lado, la contratación de una consultora para que analice la posibilidad de que las cooperativas y la empresa estatal Pampetrol se hagan cargo del servicio de distribución de gas desde 2026, cuando se vence la concesión de Camuzzi Gas Pampeana. Y por otro, un nuevo proyecto de ley para modificar el modo en que se reparte la coparticipación entre las casi 80 localidades de La Pampa.

También, en otro tramo de su discurso, resaltó el laudo del presidente Alberto Fernández que frenó el proyecto de la represa de Portezuelo del Viento con el que Mendoza, dijo, se pretendía “apropiar” del río Colorado y, a la vez, se lamentó por el “ecocidio” generado en el oeste por los cortes de los ríos Atuel y Salado.

Además, protestó porque la Corte no hace cumplir un fallo que indica que Mendoza debe largar un caudal mínimo fluvioecológico del Atuel para el oeste pampeano. Incluso, como se descontaba, apuntó a la Corte por el fallo por la coparticipación que beneficia a la ciudad de Buenos Aires. “Un fallo tan arbitrario como político. No estábamos equivocados. Pasan los días, y surgen más pruebas de la espuria connivencia entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema. Es por eso que no vamos a retroceder un centímetro en reclamar lo que nos corresponde. Donde sea y ante quien sea, seguiremos defendiendo La Pampa”, expresó.

“El relato de que la provincia está estancada quedó pulverizado por informes que indican un crecimiento de la actividad”, manifestó frente a los diputados y las diputadas.

Estas son algunas de las principales definiciones:

-“Resulta necesario resaltar una vez mas la fortaleza y el orden de las finanzas públicas. El 2022 tuvo superávit. Hubo una reducción del gasto público y también de obra pública debido a una demora en las licitaciones porque la gran cantidad de obras supera las posibilidades de las empresas”.

-“Transitamos un 2023 con un equilibrio fiscal que es una constante en la provincia solo alterada por la pandemia que nos obligó a usar recursos de años anteriores. Disponer de esos fondos anticíclicos nos permitió dar respuestas a sectores vulnerables y para sostener la actividad económica sin necesidad de acudir al endeudamiento”.

-“Somos la provincia menos endeudada del país. En La Pampa fue determinante no endeudarnos para pagar gastos corrientes”.

-“Se encuentra en plena vigencia la Ley de Incentivos Fiscales, que premia la creación de empleo. Que las Pymes paguen salarios, no impuestos, no es un slogan. Es una realidad”.

-“Uno de los desafíos es la creación de trabajo. Concebimos al trabajo como el mayor ordenador social”.

-“No hay una localidad que no tenga obras públicas, independientemente de su color político”.

-“No es casualidad que en las estadísticas oficiales se indique que durante esta gestión hemos consolidado el crecimiento de La Pampa”.

-“Hoy el presupuesto provincia muestra fuerte inversión en seguridad salud o educación si tuviéramos que destinar fondos a pagar deudas”.

-“En 2019 anunciábamos que buscaríamos más y mejor empleo e inversión más aún después de una gestión que genero problemas. Luego más allá de la pandemia hoy la realidad nos encuentra en el camino correcto. La decisión estratégica e ideológica nos permitió una sinergia correcta para sostener la economía”.

-“Hemos destinado 30.5000 millones de pesos para financiar PyMEs 3805 millones de pesos del Banco de La Pampa muestran el rol estratégico que le asignamos. El subsidio de tasas ha permitido sostener la sustentabilidad del sector. La coyuntura económica actual todos los créditos otorgados por nuestro banco tienen un subsidio de tasas adicional de 30 puntos”.

-“El trabajo es un ordenador social. A partir de la vigencia del Fortalecimiento del Empleo pampeano generamos 1843 puestos de trabajo. Por cada nuevo empleo registrado cada empleador se asegura percibir 741 mil pesos que se actualiza según el índice de variación salarial. La mayoría pertenece a jóvenes y mujeres. El sector privado demanda mayor capacitación y será la escuela Técnica y los Centros de Formación Profesional seguirán dando respuestas”.

-“Tomamos el compromiso de involucrarnos para darle vida a infraestructura industrial ociosa. Hoy empresas han tomado la decisión de instalarse en predios como ex Montenengro y ex Calzar”.

-“Hemos destinado inversión pública para potenciar la producción. También hemos invertido en obra pública con apoyo del Gobierno nacional. La inversión es una referencia en toda la geografía. No hay localidad cuyos habitantes no hayan sido beneficiados con obras independientemente del signo político que lo gobierne. Es una inversión indirecta, 689 obras. No detendremos la inversión en obra pública”.

-“El crecimientos nos ubica desde 2004 entre las 10 provincias que mas evolución ha tenido dejando atrás a provincias que nos quieren mostrar. En 2021 La Pampa muestra un crecimiento del 8% anual”.

-“La problemática del salario es una asignatura pendiente que no solo puede achacarse al actual gobierno nacional. Hace años que la distribución de la riqueza castiga a los trabajadores. Aunque el gobierno provincial no dispone herramientas para mejorarlo si contamos con herramientas para atenuarlo como la inversión social y aumentar los salarios de los agentes de la administración públicas convencidos de que el salario garantiza el consumo y moviliza la economía”.

-“Pampeanas y pampeanos gozan de una calidad de vida infrecuente en el resto del país. Otra prueba de ello, es la alta consideración social que tiene la salud pública. La continuidad en el tiempo de adecuadas políticas públicas de salud, permitió atravesar satisfactoriamente la peor tragedia sanitaria de los últimos 100 años”.

-“Hemos desarrollado una red de salud presente en cada rincón provincial, con efectiva y oportuna accesibilidad al sistema de todas y todos los pampeanos, con independencia de su condición”.

-“Esta realidad no sólo se basa en la convicción y la defensa de la salud pública, sino que es posible en virtud de una fuerte inversión en infraestructura hospitalaria, equipamiento, tecnología y recursos humanos. Como muestra visible, surgen la puesta en marcha del Hospital René Favaloro, la ampliación del Gobernador Centeno, el incremento de la capacidad de producción de oxigeno medicinal, la construcción de nuevos hospitales Niveles III y IV en General Pico, Santa Isabel y La Adela, la remodelación de otros en Intendente Alvear, 25 de Mayo, Ingeniero Luiggi, Realicó, Catriló, Trenel, Eduardo Castex y Uriburu, y el funcionamiento de la terapia intensiva en General Acha”.

-“En 2023 se sumarán el llamado a licitación para remodelar totalmente el hospital de Victorica y la habilitación del Centro Radiooncológico en Santa Rosa. Esta infraestructura fue acompañada con la incorporación de mayor equipamiento y de tecnología acorde a los avances de la ciencia médica”.

“Durante 2022 tuvimos un esperado y contundente reconocimiento. El laudo del Presidente de la Nación puso fin a la aventura de Mendoza de apropiarse del río Colorado. No habrá Portezuelo del Viento si no se respetan los derechos de todas las provincias. En contraposición, seguimos sufriendo y visibilizando el creciente ecocidio producto de la ausencia de nuestros ríos Atuel y Salado. Tozudamente, y avalados por nuestra Universidad, seguimos sumando fundamentos irrefutables a nuestros reclamos ante otras provincias, ante el gobierno nacional y ante la Corte Suprema de Justicia”.

-“Mencionar a la Corte Suprema de Justicia nos obliga a algunas reflexiones. Últimamente, sus fallos o su inacción acentúan la discriminación hacia las y los pampeamos, cercenándonos derechos. No sólo nuestros derechos hídricos. Hay otros ejemplos. Hace tres años que no aprueba una simple planilla de liquidación, lo que nos permitiría recuperar recursos coparticipables, erróneamente descontados, y que corresponden tanto al estado provincial como también a municipios y comisiones de fomento”.

-“Mientras tanto, en muy poco tiempo, esa misma Corte resolvió una demanda a favor de la Ciudad de Buenos Aires, avalando un Decreto de 2016 del ex presidente Macri, que triplicó la coparticipación de la ciudad más rica del país, en detrimento de la totalidad de provincias argentinas. Un fallo que nos llevó a pedir, en el marco de un derecho constitucional, se revise la conducta de sus integrantes. Un fallo tan arbitrario como político. No estábamos equivocados. Pasan los días, y surgen más pruebas de la espuria connivencia entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema. Es por eso que no vamos a retroceder un centímetro en reclamar lo que nos corresponde. Donde sea y ante quien sea, seguiremos defendiendo La Pampa”.