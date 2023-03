El intendente Sabarots lanzó la campaña para su reelección

El intendente de General Acha, Abel Sabarots, lanzó la campaña para pelear su reelección en las elecciones del 14 de mayo. Fue en el Club Social donde estuvieron todos los integrantes de Juntos por el Cambio achense y además autoridades y candidatos del radicalismo a nivel provincial.

En la mesa central Sabarots estuvo acompañado por la candidata a viceintendenta Judit Acri y a juez de Paz, Norma Ortiz.

Ante un importante marco de público, el jefe comunal indicó en su discurso que el eje de su campaña será la obra pública. “Quedan muchas cosas en carpeta, reconstruir los piletones, avanzar para que se hagan definitivamente la obra de desagües pluviales, que significa 50 cuadras más que será una obra central para la ciudad”.

“Tenemos en carpeta avanzar con las cloacas en la zona norte de ciudad y estamos gestionando los recursos”, dijo.

“Todo lo que se hizo hasta ahora se pudo hacer porque había un equipo atrás, no solo una persona. Un conjunto de personas. Con muchísimo orgullo me acompañan Norma que a las 5 y media de la mañana está en la municipalidad y a las 2 o 3 de la tarde sigue estando. Y una viceintendenta que está todos los días y que no hay conflicto institucional es un orgullo, porque acá no se habla de personalismo, se habla de un respeto institucional”, afirmó.

“Hemos subido un escalón en lo institucional. Hemos podido articular con los vecinos y vecinas a través de la comunicación y mejorado con otros municipios, y con el gobierno provincial. Todo se trata de gestionar”, explicó.