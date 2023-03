Entregaron 32 viviendas en Acha: “Tener la casa propia es acceder al eslabón más alto de la dignidad”, afirmó Ziliotto

“No es nada más ni nada menos que lo que se merecen las y los achenses. Nadie les regala nada, devolvemos lo que les pertenece”, sostuvo el gobernador Sergio Ziliotto al encabezar, esta mañana, la entrega de 32 viviendas del Plan Mi Casa en General Acha. “Hemos invertido en obras 5.500 millones de pesos durante esta gestión. Venimos a cumplir con la palabra empeñada, a rendir cuentas” enfatizó el mandatario.

El gobernador fue recibido por el intendente Abel Sabarots y participó del acto junto a la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo; el presidente de la COSEGA, Norberto De Cristófaro; demás autoridades provinciales y municipales; y adjudicatarios.



“Es un enorme orgullo estar una vez más en General Acha, y en ocasión de una de las principales acciones que puede tener un gobierno: estar junto a la gente que accede al eslabón más alto de la dignidad, la vivienda propia”.



El gobernador, que ha estado varias veces en Acha a lo largo de su mandato, recordó que “en 2019 estuve aquí para pedirles que confiaran en un proyecto de provincia y que renovaran la confianza en un modelo de gestión. Esto nos permitió elaborar una plataforma de gobierno, y cada vez que venimos, lo hacemos para cumplir con la palabra empeñada. Venimos a rendir cuentas”.



“General Acha es una ciudad que siempre ha demandado crecimiento a partir de la pujanza de sus gobernantes, de su sociedad, y esa demanda no ha caído en saco roto, por eso hicimos pavimento, se está construyendo la Travesía Urbana, está a punto de adjudicarse una obra estratégica: los desagües pluviales, estamos construyendo un Centro de Desarrollo Infantil y varias obras más”, detalló Ziliotto.



“Quiero darles un dato: hemos invertido en todas esas obras 5.500 millones de pesos durante esta gestión, que para tomar una dimensión es tres veces el presupuesto que tiene el municipio para ejecutar en 2023. No es nada más ni nada menos que lo que se merecen las y los achenses. Nadie les regala nada, devolvemos lo que les pertenece”, subrayó Ziliotto.



Y afirmó el gobernador que “en ese marco de dar respuestas, no hay acto que otorgue más dignidad y mayor acceso a los derechos que la entrega de viviendas. Es un punto de inflexión en la vida, cambia todo, pero fundamentalmente cambia la mirada hacia el futuro, la planificación”.



“Por eso -detalló Ziliotto- tenemos claro que hay muchas familias que necesitan que nos sigamos haciendo cargo del acceso a sus derechos. Estamos entregando viviendas del programa Mi Casa II, con recursos provinciales. Se están construyendo otras 40 viviendas del programa Casa Propia, en virtud del regreso de la operatoria FONAVI; y hay 33 más en el proyecto del gobierno nacional para La Pampa”.



“Prometimos que íbamos a hacer de la entrega de viviendas un programa sistemático para recuperar el tiempo perdido. Prometimos que por cada vivienda que se entrega se comienza a construir otra, no es un eslogan más, es una hermosa realidad”.



En este sentido el mandatario confirmó que “el IPAV ya comenzó el proceso administrativo mediante el cual construiremos otras 40 viviendas más con recursos provinciales. Y lo decimos en General Acha como lo hacemos en cada rincón de La Pampa. No nos interesan las ideologías políticas ni de la gente ni de sus gobernantes. Porque donde hay una necesidad hay un derecho y ahí estará siempre el gobierno provincial tratando de que todas y todos accedan a esos derechos”.



Cabe aclarar que de las 40 viviendas designadas para su entrega, 8 fueron impugnadas y están a la espera de una resolución administrativa. Por tal motivo se hizo efectiva la entrega, hoy, de 32 casas. “Es el control social -explicó Ziliotto- porque son los adjudicatarios los que nos ayudan a construir ciudadanía e institucionalidad, a fortalecer la democracia en base a la participación. La propia sociedad se encargó de determinar las irregularidades, muchas veces no alcanza con las herramientas del Estado”.



El intendente de General Acha sostuvo que “nos llena de enorme satisfacción estar entregando viviendas junto al gobierno provincial. Son familias que construirán en estas viviendas sus hogares, donde verán crecer a sus hijos, compartirán momentos de felicidad sin la inestabilidad que conlleva no tener la vivienda propia”.



El jefe comunal valoró especialmente que se haya “retomado el camino construir viviendas” y detalló que “a las casas que hoy se entregan, hay que sumarle las 40 más que están en proyecto y otras 33 proyectadas, Esto es posible porque junto al IPAV tenemos una articulación que es imprescindible y necesaria para todos los actores”.



Sabarots enfatizó que “tanto el municipio, como el gobierno provincial, el IPAV y el gobierno nacional hemos entendido que las dos demandas principales de una localidad, y General Acha no es la excepción, son: viviendas y trabajo”.



Cecila, una de las adjudicatarias afirmó que “es un día muy especial en el que las familias adjudicatarias están a punto de cumplir uno de sus mayores sueños, uno que nunca se pierde: tener una vivienda propia”.



Y aclaró que “es mucho más que tener un título en el que está escrito su nombre y apellido; es saber que cada familia tendrá un lugar al que poder llamar: mi casa. Y a partir de ese momento absolutamente todo cambia, porque los mates tendrán otro sabor, los asados serán los más ricos del mundo y los momentos en familia serán más divertidos. Y cuando alguien venga de visita podremos decirle, con mucho orgullo: bienvenido a mi casa”.