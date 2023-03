Familias de Jacinto Arauz y General Campos recibieron las llaves de sus viviendas

Un total de ocho familias de Jacinto Arauz y dos de General Campos recibieron este lunes sus viviendas. En Arauz seis viviendas fueron construidas a través del Plan Provincial «Mi Casa 1» y dos por administración municipal, en tanto en Campos fueron todas del plan provincial Además, en la primera de las localidades fueron anunciadas otras 20 viviendas del Plan «Mi Casa 3.

En ambos actos estuvo presente el titular del IPAV, Jorge Lezcano, junto al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, y las autoridades de ambas comunas. Todas las familias fueron beneficiadas con una biblioteca del Programa «Libros y Casas». Lezcano, en nombre del Gobierno provincial, transmitió los saludos y las felicitaciones del Gobernador a las familias adjudicatarias y remarcó que «es un honor y una gran emoción porque entregar viviendas es un acto de humanidad».

«Hoy cumplimos con la palabra del Gobernador. Este programa fue dispuesto por Verna con fondos provinciales en épocas que el país no tenía una política de viviendas y no había cupos nacionales para La Pampa. Luego Ziliotto le dio más fuerzas y fue sumando Planes y ya se complementó con Nación para que podamos estar alineados Nación, Provincia y Municipios para dar soluciones a la gente», añadió.

«Hoy todos tenemos una obligación porque este es un circuito solidario. Tenemos derechos y responsabilidades. A partir de ahora van a convivir, ampliar la familia y disfrutar. Pero viene el pago de la cuota para que más personas puedan acceder a este momento. Y esos fondos que se generan con la cuota que ustedes pagan se crean nuevos planes de viviendas. Hoy estamos acá para rendir cuentas de la palabra del Gobernador, y lo hacemos con hechos y con el compromiso cumplido. La vivienda y el trabajo dignifican, hagamos el esfuerzo de no perder esto que tanto nos costó construir», completó.