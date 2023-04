Doble festejo en Cuchillo Có: Escuela Hogar y localidad cumplieron 124 años

La localidad de Cuchillo Có y la Escuela Hogar Nº 175 arribaron a los 124 años de vida y lo festejaron con un emotivo acto que incluyó un desfile por la avenida principal.

En representación del Gobierno provincial asistió el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton. Además asistieron el intendente de La Adela, Juan Barrionuevo y la vice intendenta, Anabella Pintos como así también le presidente de la Comisión de Fomento de Chacharramendi, Ariel Mauna quienes fueron recibidos por vocales y el presidente de la Comisión de Fomento, Horacio Ledesma.

Rogelio Schanton, secretario de Asuntos Municipales expresó en su discurso que “quienes somos de pueblo sabemos clmo son las cosas en los pueblos, sabemos de las vivencias y de las tristezas que cada uno tenemos y a veces no tenemos todos los servicios que uno quisiera tener como hay en los grandes centros”.

Agregó que “nuestro gobernador Sergio Ziliotto tiene un dicho que lo cumple día a día, para el Gobierno pampeano y especialmente para él, no hay pueblos chicos ni grandes, en cada pueblo hay pampeanas y pampeanos que se merecen vivir de lo mejor y por eso trabajamos para que cada uno de ustedes vaya cumpliendo sus sueños, con sus servicios y que cada vez se sientan más orgullosos de vivir en Cuchillo Co y nos sintamos más orgullosos de vivir en la provincia de La Pampa”.

Recordó que “hace poco tiempo estuvo en Cuchillo Có el gobernador Sergio Ziliotto y el presidente de la Comisión de Fomento Horacio Ledesma tenía muchas ideas y proyectos y comenzamos a cumplir con todo eso y hoy como dice el gobernador venimos a rendir cuentas. Ya tenemos levantado el 50% del salón de usos múltiples que estamos construyendo y en este tiempo que nos queda vamos a terminarlo para que ustedes puedan disfrutarlo”.

Resaltó que “en cuanto a las viviendas quiero felicitarlo a Horacio Ledesma porque como también dice el gobernador: cuando se termina una vivienda se empieza otra y en Cuchillo Có van muy rápido con las casas y seguramente ya tiene los papeles firmados para otra tanda de casas para los vecinos y las vecinas de la localidad”.

Aseguró que “venir a Cuchillo Có es una alegría y es cierto que conozco a las escuelas porque hemos trabajado mucho con los directivos y es cierto también que hemos venido con otras tareas pero fundamentalmente cuando venimos a este pueblo vemos la hospitalidad de su gente y quiero resaltar una cosa, este gobierno sufrió dos años de una pandemia que nos encerró, que no nos dejó hacer pero sin embargo igualmente estamos hoy inaugurando obras como casas, escuelas, salón de usos múltiples, en toda la Provincia lo que significa que en ningún momento, pese a la pandemia, hemos detenido los proyectos de cada uno de ustedes”.

Sobre el final dejó un “deseo un feliz cumpleaños. Les dejo los saludos afectuosos del gobernador Sergio Ziliotto, un abrazo al presidente de la Comisión de Fomento Horacio Ledesma, a las demás autoridades del pueblo y muy especialmente a todos los habitantes de Cuchillo Có ”.



Horacio Ledesma, presidente de la Comisión de Fomento de Cuchillo Có comenzó su discurso deseando un “feliz aniversario al querido Cuchillo Có, feliz aniversario a nuestra Escuela Hogar Nº 175. Quiero agradecer la presencia de ustedes hoy en este emotivo acto porque es un día muy especial para nosotros, como lo fue en años anteriores, vamos a cumplir cuatro años de mandato de los cuales dos fueron muy complicados pero hemos podido hacer obras importantes para la localidad gracias al Gobierno provincial, a sus Ministerios, a la Secretaría de Asuntos Municipales”.

Se esperanzó en que “en tres o cuatro meses vamos a estar terminando cuatro viviendas más de un total de ocho casas, estamos construyendo el edificio nuevo del juzgado de paz y el registro civil, iniciando la construcción del salón de usos múltiples en el camping municipal y todo ha costado mucho esfuerzo a nosotros como municipio y por supuesto al Gobierno provincial, son inversiones de mucha gestión y de mucho dinero”.

Un tema importante fue cuando contó a la población que “de las 18 Comisiones de Fomento que tiene la provincia, Cuchillo Có es la tercera mejor administrada según el Tribunal de Cuentas y eso nos llena de orgullo y satisfacción y por eso debo agradecer a los empleados administrativos que hacen un trabajo impecable para el pueblo. A la secretaria tesorera que no solo maneja los números sino que también gestiona y eso habla a las claras de que uno no está solo”.

Agradeció “a toda la gente que ha colaborado en el día de hoy, a Héctor quien fue el encargado de organizar el desfile, gracias también a los empleados de la comisión de fomento por la colaboración diaria y la de hace una semana a la fecha en el marco de nuestro aniversario, que Dios los bendiga a todas y a todos”.



Sonia Manglus, directora de la Escuela Hogar dijo con orgullo que “nuestra Escuela Hogar Nº 175 está cumpliendo 124 años pero se acerca una fecha que es de mayor relevancia para las instituciones, el año que viene se cumple el 125º Aniversario de nuestra institución, por eso quiero hacer una invitación muy importante a toda la comunidad, a quienes hayan pasado por este pueblo y esta escuela ya que este año tenemos un proyecto institucional muy importante que tiene que ver con hacer protagonistas a los chicos para escribir la historia”.

Agregó que “los días viernes los docentes y los grupos de alumnos mixtos están trabajando en un proyecto que se llama “Rescatando nuestra historia “ y los hacen teniendo en cuenta cuatro aspectos diferentes, un grupo trabaja con la historia de las instituciones, otro con la parte geográfica y los pueblos originarios, otro desde el conocimiento de la flora y la fauna pero desde el conocimiento popular y el grupo de los más pequeños trabajan en lo que tiene que ver con la identidad desde el nombre personal para después seguir con el nombre del pueblo y de las calles y de los pobladores de Cuchillo Có”. Consideró que “esto nos da una responsabilidad muy grande porque queremos que los alumnos y alumnas sean partícipes pero más que nada protagonistas de escribir la historia de su lugar”.

Apuntó que “la invitación que hacemos a todas y a todos es a acercarnos material, fotos, anécdotas, datos porque lo que conocemos es a través de los libros históricos o de las personas que nos comentan pero hay mucha gente que tiene mucho más para contar. Les pedimos que se acerquen a la escuela, nos llamen por teléfono y se pongan en contacto para que así podamos entre todos escribir la historia de Cuchillo Có ”, concluyó.