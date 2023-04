Justicia por Franco: inician causa por la muerte del gendarme en Acha

Mary Junco, amiga del gendarme y taekwondista Franco Giménez, que falleció la semana pasada por causas desconocidas, será querellante en la causa que se inició por la muerte del joven de 23 años.

En declaraciones, la vecina indicó que “la familia está en Chaco, en Sáez Peña, y no puede venir. Por eso me firmó un poder para que sea querellante y no cierren la causa. Voy a reclamar y pedir justicia por Franco”.

Junco acompañó en los últimos días a Giménez hasta que fue internado. Relató que el gendarme había vuelto de Bariloche luego de estar un mes en operativos y que el domingo 26 de marzo ya se sentía mal. Ese día almorzó con la familia de Junco y después fue al destacamento con un cuadro febril.

“Lo atendió el sanitarista de Gendarmería porque no había médico y le dieron medicación por una posible gripe. El domingo entró en guardia y tenía un estado febril. Siguió sintiéndose mal y desde Gendarmería no se hicieron cargo ni lo llegaron al hospital”, explicó.

“El lunes lo llevé al hospital a la guardia le dieron un inyectable y regresó a la casa, no lo quisieron internar. El martes le costaba respirar y estaba muy mal. Fuimos al hospital e insistí para que le hicieran exámenes. Tenía una neumonía bilateral causada por un virus, tenía los pulmones colapsados, no se sabe si es el virus de la rata, del dengue. No fue por covid”, afirmó.

“El miércoles me avisan que lo llevan a terapia intensiva porque estaba descompensado y recién entonces apareció Gendarmería. Yo quiero que el jefe de Gendarmería me de explicaciones de porqué tanto abandono”, dijo Junco.