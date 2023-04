Alertan que llegó a Acha estafa con un mail extorsivo de temática sexual

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de General Acha informó que se detectaron en General Acha intentos de estafas mediante extorsiones con un mail que hace referencia a cuestiones sexuales.

Desde Defensa del Consumidor explicaron que a la persona le llegó un mail, al buzón de entrada o como spam, con la misma dirección de correo electrónico de la víctima, solicitando el pago de una suma de dinero a valor dólar y en bitcoin para no difundir imágenes. En el mensaje afirman tener control de la computadora y haber grabado escenas de contenido sexual de la persona que lo recibe y amenazan que reenviarán a los contactos de Whatsapp y Messenger, de no recibir el dinero que te piden. También dicen que están vigilándolo y que no puede darse cuenta de esto. Pero es todo falso.

“No lo hagas, es una estafa y el correo electrónico es extorsivo. No te dirijas a ningún link de los que veras en el correo, porque estarás dándole acceso a tus dispositivos a los ciberdelicuentes, tampoco brindes datos y/o información personal”, alertaron.

“Debemos estar atentos y prestar especial atención para no dejarnos coaccionar o ceder ante la presión que ejercen! En este caso en particular no puede denunciarse como estafa o Phishing ya que por lo general el correo que recibirás tiene es desde tu misma dirección”, indicaron.

En todos los casos debe desestimarse, y se debe borrar dicho correo electrónico. Cuidemonos entre todos, no seamos cómplices ni participes de quienes pretenden engañarnos, no reenviemos ese mensaje que nos parece dudoso… No seamos el medio facilitador para las ciberestafas, los ciberdelicuentes o robos de identidad”, aconsejaron desde la Oficina achense.