Jugadoras de básquet de CERIVA afirman que sufren discriminación

Las jugadoras de la categoría de Maxi Básquet Femenino del Centro Rincón Vasco, afirmaron que son discriminadas por la conducción de esa entidad y actualmente la actividad está suspendida en el club por diferencias.

Las competidoras dirigieron una serie de notas al presidente de la entidad, Gonzalo Bierge, pidiendo reuniones con él y la comisión directiva ante las diferencias suscitadas. Una fue enviada el 10 de abril y el 13 de abril volvieron a pedir una reunión.

Desde el club se les respondió por nota que tienen disponibles dos días con sus horarios para las prácticas deportivas y que deberán buscarse un entrenador propio. Además se les pidió abonar la cuota como socia a cada jugadora, el seguro anual y la cuota mensual de la actividad, con lo que se pagaría parte del entrenador. De no competir, tendrán la cancha pero se las alquilarán.

Ante la falta de respuesta para tener un encuentro, el 17 de abril enviaron una nota a la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Acha donde manifiestan las “desigualdades” sufridas en comparación con las categorías masculinas.

Entre lo denunciado en las notas, que acercaron a Noticias del Sur, indican la falta de organización, integración y compromiso para con los partidos competitivos de la categoría femenina en general, que no funcionan durante los partidos los tableros o no está disponible la cancha, menos días de entrenamiento que sus pares masculinos, más requisitos que otras categorías, bajan las competencias sin aviso, falta de indumentaria para ellas, se las excluye de los entrenamientos con otras categorías por diferir con los métodos de entrenamiento, reducción de horarios, y no tienen la ropa adecuada. Piden además equidad de género y no ser discriminadas.

Foto ilustrativa partido de básquet femenino del CERIVA