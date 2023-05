Cristina Kirchner ratificó que no será candidata: «No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que no será «mascota del poder por ninguna candidatura» en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser «candidata a nada» anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una «proscripción» en su contra no es hacia una persona sino al «peronismo».

En un comunicado que difundió en sus redes sociales, la Vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería «candidata a nada», y añadió que su decisión de entonces no fue «apresurada ni producto del momento» sino «razonada y pensada».

Y apuntó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que si se postulara existe la posibilidad de que los jueces de ese tribunal la «inhabiliten» y le «saquen cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad».

En su carta de este martes, la expresidenta sostuvo que no será «mascota del poder por ninguna candidatura» y destacó la importancia de «privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal».

A la vez, consideró «imprescindible más que nunca» concretar la «construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable».

La publicación de la Vicepresidenta se conoció pasadas las 18.30, minutos después de que finalizara un congreso del Partido Justicialista (PJ) en el microestadio de Ferro Carril Oeste en el que había habido una fuerte aclamación por una candidatura suya.

Pero la Vicepresidenta planteó que cuando en diciembre último habló de «proscripción» no era un «ejercicio de artes adivinatorias», sino la «comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando».

«Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida», sostuvo en referencia a las resoluciones de la Corte Suprema que impidió los comicios en esos dos distritos.

En esa línea, prosiguió: «No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral».