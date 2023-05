Alberto Fernández respaldó las PASO para «democratizar» el Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández valoró las PASO como una instancia para «democratizar» el Frente de Todos (FdT), al destacar que promueven una «mayor adhesión» para las ofertas electorales, y sostuvo que el «secreto» para ganar los comicios de este año es «romper los tercios» en la competencia con Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza.

El mandatario afirmó así que en el FdT se puedan presentar tantos precandidatos como se «quieran presentar» en las elecciones y sostuvo que «no cree» que el peronismo «pueda seguir siendo personalista, verticalista y todas las cosas que fue cuando (Juan Domingo) Perón vivía».

«El peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década. Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es ‘yo me voy a morir, organícense para que esto perdure’. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie. ¿Cómo se democratiza un espacio? Dejando que la gente vote», insistió el mandatario.

Sobre ese particular, analizó: «Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón».

Para Fernández, «es hora de que el espacio se democratice. Democratizar quiere decir que las estructuras no gobiernen y lo haga la decisión de la gente que nos sigue. Como consecuencia de esa democratización, puede haber tantos candidatos como voluntades de ser candidato exista», manifestó en una entrevista publicada por el DiarioAr.

Consultado por el escenario electoral, advirtió que el «secreto» para ganar, además de «fidelizar el voto propio», es «ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito».

«¿De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, y entrar en la segunda vuelta, si en esa instancia no sumo votos? A mi juicio, aspiracionalmente, dando por cierto que un tercio de los votantes nos acompaña, lo que necesitamos es ir en busca de una mayor acumulación de adhesiones», reflexionó.

Sobre el mismo punto, confió que el «secreto es romper los tercios» que se formarían en las elecciones entre los votos que sumarían el FdT, JxC y La Libertad Avanza, y valoró que las PASO «en la medida que permitan una amplia participación, van a generar una gran movilización militante y van a promover una mayor adhesión».