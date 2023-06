Camionero de Lonquimay denunció que fue perseguido en la ruta 152 y abandonó el vehículo

Un camionero oriundo de Lonquimay denunció haber sido perseguido por un vehículo para “intentar asaltarlo”, cuando viajaba con otro muchacho por la ruta 152. Abandonó el camión en la cinta asfáltica y se colgó de otro transporte para llegar hasta Puelches donde radicó la denuncia. El acompañante tuvo que conducir el transporte.

Según radio municipal de 25 de Mayo, el hecho se produjo el martes a la noche, cuando un chofer de un camión de Transportes Sierra realizó una denuncia en la comisaría de Puelches por un supuesto persecución sobre la ruta 152, que une Casa de Piedra con General Roca.

Según relató, el hombre miró por el espejo retrovisor y vio un vehículo que lo venía persiguiendo durante un gran trayecto; por lo que, ante la presión de la situación detuvo su marcha en plena cinta asfáltica, se bajo del transporte y emprendió la huída por la ruta. Mientras que, su acompañante se quedó arriba del camión porque no entendía lo que estaba pasando e impactado por lo que, la situación podría haber provocado.

El acompañante no radicó la denuncia; debido a que, al ser interrogado dijo no haber visto nada de lo que su compañero denunciaba.

La policía procedió a retener el camión porque la maniobra peligrosa hubiese provocado un accidente. Al parar su marcha sobre la ruta, los vehículos que venían detrás tuvieron que frenar de repente y hacer maniobras peligrosas para evitar el impacto.

Los efectivos contactaron al dueño de Transportes Sierra para retirar el rodado. Al arribar el empresario manifestó que el chófer ya había vivido situaciones parecidas que nunca se corroboraron.