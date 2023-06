Vialidad Provincial cumplió 70 años «haciendo Pampa»

“Vialidad Provincial es un ejemplo de un Estado eficiente, de que las cosas se pueden hacer bien porque hay equipos de trabajo que tienen la misma misión. Por eso este enorme día es de la familia vial”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto al encabezar esta mañana los festejos por el 70 aniversario de la Dirección Provincial de Vialidad, que viene desarrollando diversas actividades conmemorativas en el marco del nacimiento de la repartición, acontecido el 22 de junio de 1953.

Durante el acto, el gobernador Sergio Ziliotto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo y el presidente de la DPV, Rodrigo Cadenas, descubrieron la placa conmemorativa que da cuenta de los primeros setenta años de la repartición. Los acompañaron funcionarios provinciales, municipales y diputados pampeanos.

Luego de las palabras de las autoridades, se proyectó un video histórico y se visitó la muestra fotográfica itinerante que viaja por toda la Provincia, destinada al personal, ex-personal de la entidad y al público general. La misma viene recorriendo ciudades y pueblos y continuará haciéndolo durante los próximos meses.

El mandatario pampeano agradeció la posibilidad de compartir un día “tan importante, que nos recuerda los setenta años de una entidad señera de La Pampa, que a lo largo del tiempo ha tomado una dimensión, un prestigio y un conocimiento que trasciende a la Administración Pública. Vialidad Provincial no es una institución más, es una muestra de nuestra pampeanidad a partir de su presencia en cada rincón de la Provincia”.

El Gobernador hizo una referencia personal cuando recordó que hace años, “acompañando a mi padre en un camión era normal cruzarse con un campamento de Vialidad, con una máquina, con una camioneta; dándole a las y los pampeanos no sólo la posibilidad cierta y tangible de transitar la Provincia con comodidad, garantizando seguridad vial, sino también poniéndose al hombro lo que la gran mayoría de las y los pampeanos entienden como desarrollo”.

“Hoy Vialidad Provincial no sólo asegura transitabilidad y seguridad vial -destacó Ziliotto-, sino también las mejores condiciones al servicio de nuestra producción. Es por eso que, como Gobierno provincial, hemos estado a la altura de la historia, confiando en toda la estructura de esta Dirección, porque desde los funcionarios hasta los trabajadores hacen Patria, hacen Pampa hasta en los lugares más inhóspitos, con frío, con calor, con lluvia o con nieve, ahí están. Y confirman la reputación que tiene Vialidad en cada una y cada uno de los pampeanos”.

Ziliotto detalló que “hoy tenemos una inversión pública casi inédita en rutas pavimentadas, en rutas consolidadas y en la red terciaria. Esto es invertir el recurso de todas y todos los pampeanos en beneficio de todas y todos los pampeanos”.

“En estos setenta años -puntualizó el Gobernador-, de los 40 km. iniciales de pavimento a los más de 2.400 km. de rutas provinciales pavimentadas, hemos crecido muchísimo. Y también hemos sufrido muchísimo, no sólo por cuestiones climáticas, sino políticas, porque hubo un Gobierno que se olvidó de las y los pampeanos, por lo que tuvimos que soportar que el deterioro de las rutas nacionales afectara a las provinciales, exigiéndonos mayores recursos. Hemos estado a la altura de las circunstancias y hoy la realidad de la política vial en La Pampa es hermosa, no por un Gobernador o un presidente, sino por el trabajo de cada uno de los integrantes de la Dirección Provincial de Vialidad”.

“No podríamos hacer nada con una decisión del Gobernador y afectando fondos -explicó Ziliotto-, es el empeño de cada uno de nuestros trabajadores lo que hace esta realidad. Y si hoy estamos dando respuestas en cada territorio, tanto en el pavimento de rutas como en el urbano de varias localidades, es porque dimensionamos el trabajo y hacemos realidad algo que tenemos internalizado: Vialidad Provincial es un ejemplo de un Estado eficiente, de que las cosas se pueden hacer bien porque hay equipos de trabajo que tienen la misma misión. Por eso este enorme día es de la familia vial. Y hablo de esa familia ampliada, la del trabajador que deja a su familia para cumplir con su tarea. Por eso creo que el principal homenaje es para ellos”.

Rodrigo Cadenas afirmó que “estos setenta años dan cuenta de la provincialización de La Pampa, porque el desarrollo de una Provincia y de sus pueblos viene acompañado por la vialidad. Damos testimonio de eso, la extensa red que tenemos es fruto del esfuerzo de muchos trabajadores. Año tras año perfeccionamos la red, beneficiando a la producción, a la industria y al turismo”.

“Asumimos este compromiso con más de cien obras -especificó Cadenas-, hemos repavimentado el 40% de nuestra red de asfalto, haciendo tareas de conservación, bacheo, señalización, seguridad, iluminación en cruces; junto con el mantenimiento, a través de nuestro personal, de esa extensa red que demanda una intensidad y un compromiso por el trabajo que lo referenciamos en la familia vial”.

Agradeció el funcionario al Gobernador, “se evidencia año a año en el aumento del presupuesto el interés de la gestión en las obras viales. Y a nuestro personal, que da cuenta, con cada encomienda, de la seriedad con la que trabajan para estar a la altura de cada uno de los desafíos”.

Para finalizar, Cadenas destacó que Vialidad está en comunicación “con las y los intendentes, y por ende, con cada una y cada uno de los pampeanos para lo que necesiten, en inundaciones, incendios o en la pandemia. Estamos junto a la gente”.