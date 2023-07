Una oveja súper mamá: tuvo trillizos y adoptó dos corderitos

En un campo de Winifreda una oveja Pampinta parió a trillizos. Ya tienen dos meses de vida y están en perfecto estado de salud. La ovina además cría a mellizos de otra madre que falleció. Diariamente se pasea por los lotes con sus cinco corderitos. Ya se convirtió en una súper mamá.

Según afirman conocedores del tema este tipo de pariciones múltiples no suceden todos los días pero son frecuentes en ovinos de raza Pampinta, lo que es algo inusual es que “adopten” corderitos de otra hembra.

En el establecimiento Don Rolando, propiedad de Marta Bonkowski y Alberto Riestra, fue donde una oveja de 3 años de vida dio a luz a tres crías. Nacieron naturalmente. Fue todo un mérito de ella poder tenerlas solas y sostenerlas a su lado. Hoy es la más mimada de la majada.

«Es una oveja de segunda parición por eso no fue necesario asistirla en el parto. Sus trillizos ya tienen dos meses, gozan de muy buena salud y recientemente ha adoptado a mellizos de la misma edad de una madre que murió. Los ha aceptado muy bien, no los pierde de vista, siempre están a su lado. Así que la vemos por el campo paseándose con sus cinco corderitos», contó emocionada Marta a Infowini.

«Nos despierta mucha ternura porque materna con tanta entrega», agregó la productora. «Alberto la cuida muchísimo, le gusta ver crecer a los corderitos, les aplica las vacunas del plan sanitario del campo y todas las noches encerramos la majada completa en corrales para que esté protegida de los perros u otros animales», siguió la chacarera. Precisó que durante el día, los cinco corderitos toman la teta de su mamá y comen verdeos de invierno a campo abierto. Podrían destetarse solos a los cinco o seis meses.