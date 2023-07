Empezaron a vender los terrenos del CEC a bajos precios en una inmobiliaria

La Municipalidad de General Acha informó que se habilitó la inscripción para acceder a los 38 terrenos propiedad del Centro Empleados de Comercio, ubicados en la zona sur de la ciudad, en Balcarce y Paunero.

Se indicó que los mismos deberán ser gestionados, según dispuso el gremio, a través de la Inmobiliaria Arrese de nuestra ciudad. Es importante aclarar que los requisitos aprobados para acceder a los mismos son:

1) Ser argentino o naturalizado.

2) Tener entre 18 a 65 años de edad.

3) Contar con residencia inmediata anterior, mayor a cinco (5) años en la ciudad de General Acha, La Pampa.

4) Acreditar el solicitante y/o el grupo familiar, ingresos económicos netos entre tres (3) y ocho (8) Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

5) No ser titulares de otros bienes inmuebles, ni haber sido/ ser adjudicatarios de algún plan o programa habitacional y/o inmueble por ordenanza municipal.

6) No poseer inhibiciones.

7) No poseer antecedentes financieros desfavorables, en los últimos cinco (5) años.

8) No poseer imputación firme o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras de dominio público o privado.

«Atento que la finalidad que se persigue con la venta de los terrenos en cuestión es proveer a vecinos y vecinas de General Acha de un inmueble para que puedan construir su vivienda única, a efectos de evitar una especulación inmobiliaria/comercial, se incorporará en los instrumentos en los que se formalice la venta, una cláusula de inenajenabilidad del inmueble comprado, por un plazo de 10 años. Todo ello, en los términos de los artículos 18, inciso c), y 33 de la Constitución de la Provincia de La Pampa», indicó el municipio.

Ante cualquier consulta o duda, comunicarse con el teléfono 2952-412515, o bien al domicilio de la inmobiliaria en Balcarce 845, explicaron.