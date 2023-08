Indagan a los dos hermanos detenidos como sospechosos del crimen de Morena

Los dos hermanos detenidos acusados de asesinar a Morena Domínguez, la nena de 11 años a quien durante un asalto la atacaron y arrastraron para robarle sus pertenencias cuando llegaba caminando a la escuela en el partido bonaerense de Lanús, serán indagados este jueves por la fiscal de la causa, mientras que familiares y allegados a la víctima despiden sus restos.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que este jueves serán indagados los hermanos Miguel Ángel Madariaga (28), alias «Miguelito», y Darío Humberto Madariaga (25) por la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien les imputó el delito de «homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento», que prevé una pena en expectativa de 10 a 25 años de prisión según el artículo 165 del Código Penal de la Nación.

El encubrimiento está relacionado a que la moto que secuestraron los investigadores en poder de los hermanos Madariaga estaba denunciada como robada el pasado martes, en una causa que también tramitaba en la fiscalía de Bussano, dijeron las fuentes.

En tanto, desde este miércoles a la noche son velados los restos de Morena Domínguez en la casa de su padre, ubicada en la calle Itapirú al 4300, en la localidad de Lanús.

“Quiero que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla”, dijo Hugo, el padre de la niña, en diálogo con la prensa en relación a su exesposa, quien se encontraba de viaje en Salta al momento del crimen.

Aparentemente, los padres de la niña se encontraban en conflicto tras su separación y Morena se hallaba actualmente al cuidado de su abuela materna.