Se realiza la Expo Apícola en Doblas y se anunciaron aportes para apicultores pampeanos

La ministra de la Producción, Fernanda González, en representación del Gobierno provincial, encabezó el acto inaugural de una nueva edición de la Expo Apícola en la localidad de Doblas. La funcionaria provincial anticipó allí, que la semana próxima será anunciado un aporte nacional de $ 1500 millones destinado a apicultores de 5 a 500 colmenas.

La funcionaria provincial fue recibida en la Municipalidad de Doblas por la intendenta Anelisa Gómez y el presidente de la CoSeDo, Jorge Páez, con quienes luego de una charla procedieron a realizar la inauguración oficial y realizar una recorrida por la muestra dialogando con cada uno de los expositores que se acercaron en gran cantidad al Club Independiente de Doblas.

En los primeros tramos de su discurso, González agradeció “a quienes están participando de esta 26º Expo Apícola en Doblas, seguramente con mucho esfuerzo para todos los productores que han llegado”.

La funcionaria provincial destacó la presencia de Alexis Domínguez, coordinador apícola de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y representantes de otras cooperativas.

Reconoció que la actividad apícola “es muy importante para la Provincia, tiene una historia y una trayectoria para esta localidad que hace que hoy sea la única exposición a nivel provincial. Es muy bueno que se manifieste esta actividad, que se pueda demostrar lo que se está haciendo y potenciar lo que venimos diciendo siempre y que el gobernador Sergio Ziliotto nos ha marcado y fijado como una tarea muy importante que es potenciar la sinergia público-privada”.

Apuntó que “la función de las cooperativas es muy importante no solo por los servicios que brindan sino por las posibilidades de formación como se dan hoy en distintas capacitaciones y lo más importante en esta actividad de la apicultura que es la del valor agregado”. Agregó que “se tendría que lograr cada vez que se pueda, dentro de nuestro país y nuestra Provincia y localidades darle valor agregado a la miel para que también desarrolle la economía local y regional. La incorporación de tecnología y la innovación es un factor muy importante”.

Destacó “la importancia del rol de esta cooperativa de Doblas que generó este evento, se pone al hombro cada Edición, tenemos la suerte todos los organismos de poder acompañarla tanto a nivel local el municipio como a nivel provincial el Gobierno y que tiene no solo la actividad apícola sino otras para desarrollar. Para nosotros es un placer acompañar a todas las cooperativas”.



Aportes y anuncio

González expuso además que por decisión del Gobierno nacional “se han gestionado aportes no reintegrables a través del ministro de Economía, Sergio Massa y de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca para poder fortalecer a aquellas cooperativas con agregado de valor. La CoSeDo recibió hace pocos días un aporte de 30 millones de pesos para lo que tiene que ver con el envasado del agua. Con este acompañamiento que se hace desde distintos niveles se va a lanzar la próxima semana algo muy importante que le puede interesar a todos los apicultores de la Provincia, es un beneficio de 1500 millones de todo el país que lo pueden solicitar apicultores de 5 a 500 colmenas, un beneficio que le va a llegar directamente al productor con un trámite muy simple”.

Agregó que “debemos acompañar esta gestión a través de la página web informando y gestionando esta ayuda como se ha realizado con las otras actividades. Creo que va a estar cubierta la mayoría de los productores pampeanos, son más de 300 productores de la Provincia que pueden obtener este beneficio en el momento tan difícil que atraviesa la apicultura, por esta coyuntura difícil que atraviesa el país y por la situación internacional y el valor que está adquiriendo el producto”.

Finalizó afirmando que “ojalá esta jornada sirva para aquellos interesados en interiorizarse en los productos para realizar la actividad, a aquellos emprendedores que están participando y hacen al desarrollo de la región y de la provincia. Ojalá sea tan exitosa como las anteriores”.

Intendenta de Doblas

La intendenta municipal comenzó su discurso dando la bienvenida a la 26º Expo Apícola de Doblas “de la cual es un orgullo formar parte como miembro de esta localidad. Sabemos que este evento es reconocido en ámbitos provinciales, nacionales e internacionales y que tiene entre sus objetivos ofrecer un objetivo el contacto entre expositores y productores permitiendo a estos últimos la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos, intercambiar experiencias, realizar negocios y adquirir nueva tecnología. Pero también es necesario remarcar que esta hermosa exposición solo es la parte visible de un proyecto mucho más abarcativo para Doblas que tiene como propósito potenciar y desarrollar una actividad económica en constante crecimiento a la producción agrícola”.

Afirmó que “somos conscientes de que siendo una localidad pequeña tenemos el privilegio de contar con un importante número de productores que año a año apuesta a aumentar el volumen de la producción, esta dinámica genera un continuo aumento en la demanda de la mano de obra temporaria o permanente y también a distintos rubros de comercios y servicios. Como sabemos la apicultura no solo ofrece beneficios económicos inmediatos, sino que genera las condiciones para diferentes cultivos que aportan la diversificación productiva. Entre otros beneficios, promueve la alimentación saludable como es el producto de la miel”.

La intendenta aprovechó el escenario para reconocer “el valioso trabajo de la CoSeDo gestionando y apostando al desarrollo productivo, sosteniendo la Expo Apícola, brindando las herramientas necesarias para el acopio de la miel, acompañando a los apicultores entre otras actividades sin dejar de lado las prestaciones de servicios brindadas a la comunidad en general. Los felicito y resalto el compromiso puesto en la organización de las distintas tareas y quiero destacar el apoyo fundamental del gobierno de la provincia de La Pampa que por medio de las distintas dependencia responde con celeridad las demanda del sector e invierte estratégicamente en el desarrollo de las distintas actividades potenciales”.

Para finalizar celebró que “además esta exposición sea un encuentro de trabajadores, de comerciantes, de emprendedores y productores y jóvenes con proyectos, personas que saben que el trabajo es fundamental para el crecimiento de nuestro pueblo, de nuestra provincia y nuestro país”.

Presidente de CoSeDo

El presidente de la entidad organizadora, Jorge Paez afirmó que la Expo Apícola” es un verdadero orgullo no solo de esta Cooperativa sino de toda la comunidad de Doblas”.

Recordó que “hace 30 años nació esta iniciativa que en su primera edición fue una jornada realizada en la Escuela Nº 83 con la muestra de algunos materiales pero que sin dudas ya tenía los objetivos de establecer un punto de referencia de una actividad que se daría fuertemente en nuestra localidad y que a pesar de todos los avatares que fue atravesado continuamos con el firme propósito de apostar a una actividad productiva que marcó un antes y un después de nuestra economía regional”.

Puntualizó que “cada año en este lugar se impone reflexionar cual es la situación que transitamos, por un lado como toda actividad ligada al ambiente el factor climático cobra una especial relevancia, la sequía provocó una importante caída de los rindes como ocurrió con las demás exportaciones ligadas al campo, la comercialización de miel se ha complejizado a partir de las mieles claras y oscuras siendo estas últimas de muy difícil colocación o muy bajo precio”.