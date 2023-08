Vecinos de Acha van a poder escriturar sus viviendas con operatoria municipal

La Municipalidad de General Acha, comunica la posibilidad de acceder a la Operatoria “Pro.As”, que tiene como fin regularizar la situación registral de inmuebles donde se encuentren las viviendas. Comprenden parcelas Urbanas, Suburbanas, Rurales y Subrurales de personas de escasos recursos que carezcan de título de propiedad o necesitan efectuar trámites legales para perfeccionarlo.

Requisitos: (Para más información, los interesados deberán concurrir a la oficina de Pro As local, ubicada en 2do Sub suelo del edificio Municipal)

• Bien que constituya la única propiedad inmueble y se halle destinada a vivienda propia del solicitante.-

• Que la posesión haya comenzado con anterioridad a la fecha de publicación oficial de la Ley N° 1746-2 de Junio de 1997.-

• Valuación fiscal de la propiedad no debe superar el monto establecido por la Ley Impositiva Anual para Única Vivienda.-

• Acreditar condición de personas de escasos recursos, que se verifica por la visita y elaboración de un informe socio-económico que realiza desde la oficina de Pro As de la Municipalidad.-

Beneficios:

• Asesoramiento gratuito.-

• Escrituras y procesos judiciales tramitan libre de gastos (tasas retributivas de servicios, impuestos de sellos, justicia, etc.).-

• Reducción de los honorarios profesionales al 40% del arancel mínimo (en este momento están desregulados).-

• Es caso de ser necesario la publicación de Edictos, la misma la hace sin cargo el Boletín Oficial.-

• Posibilidad de constituir PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA (Bien de familia) en el mismo acto de efectivizarse la transferencia del dominio.-