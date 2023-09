Guidugli: “De manera unánime la UCR pampeana apoya a Bullrich”

El secretario de Gobierno de General Acha, Federico Guidugli, afirmó que la UCR pampeana está militando la candidatura a presidente de Patricia Bullrich “de manera unánime” y que Juntos por el Cambio garantiza gobernabilidad porque Milei “no tiene equipo y sus ideas son impracticables”.

“Hoy falta un mes para las elecciones generales y más que nunca estamos apoyando a nuestro espacio encabezado por Patricia Bullrich y Luis Petri. Es importante resaltar que de manera unánime la UCR provincial acompaña a la lista de Patricia”, indicó el dirigente de la gestión que encabeza Abel Sabarots a Diario Textual.

“Lo resalto, aunque parezca una obviedad, porque se ha intentado instalar que la UCR podría acompañar a otro candidato y no es así, de hecho, así lo han expresado muchos dirigentes y el propio partido de manera orgánica”, explicó.

Actualmente hubo sectores, como el embajador en España Ricardo Alfonsín que llamaron a votar por Sergio Massa, o la Juventud Radical porteña.

“En la próxima elección no se define un presidente más. Es entendible el voto emocional y el enojo que mucha gente tiene con la política y con esta situación actual del país, pero no se puede saltar al vacío y votar a alguien que no tiene gobernabilidad, ni equipo y que sus ideas son impracticables”, dijo Guidugli.

“Juntos por el Cambio garantiza territorio, federalismo, equipo, consenso y gobernabilidad por sobre todas las cosas. Tenemos muchas ganas de trabajar para que el país salga adelante de una vez por todas”, afirmó el dirigente radical.