Médicos de La Pampa cobraría copagos a obras sociales y prepagas

“Queremos acordar un nuevo valor con las obras sociales y estamos esperando la respuesta de las prepagas”, afirmó el presidente del Colegio Médico de La Pampa, Martín Morante. Esta semana se reunirán con autoridades del Instituto de Seguridad Social porque pretenden fijar un honorario para las consultas de 5.000 pesos y las prepagas de 7.000. “Si no hay respuesta, está la posibilidad del copago”, advirtió.

En el marco del Día de la Sanidad el 21 de septiembre, más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses. Lo llaman «bono complementario no reintegrable», que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.

“Ese honorario ético mínimo es voluntario, cada médico decide si cobrarlo o no”, explicó Martín Morante en declaraciones. El presidente del Colegio Médico afirmó que ya se aplica en Mendoza, Córdoba, Capital Federal y Neuquén. “Acá tuvimos una asamblea extraordinaria el 1º de septiembre donde los médicos votaron de llevar la consulta categoría ‘A’ a un valor de 5.000 pesos para obras sociales y 7.000 para prepagas”, mencionó.

Morante aclaró que ese «bono complementario no reintegrable» no se aplica en nuestra provincia porque la intención es “acordar con las obras sociales. Además tenemos la ley anti plus donde uno no puede cobrar si no está convenido”.

Es importante recordar que la Ley de “Prohibición de plus médico” indica que “los prestadores de servicios de salud comprendidos en la Ley 2.079 no podrán cobrar, percibir, exigir o recibir de los beneficiarios o afiliados de las Obras Sociales o del Servicio Médico Previsional (Sempre) aranceles superiores a los acordados con las Obras Sociales o el Instituto de Seguridad Social de La Pampa (ISS), o importes que de cualquier forma superen el monto del citado arancel o de todo otro concepto que exceda ese arancel”.

Morante señaló que “se está negociando con las obras sociales para alcanzar el monto que se solicitó para luego realizar una nueva asamblea con los socios”. Esta semana se reunirán con el presidente del Instituto de Seguridad Social, Rubén Mendoza, para aclarar que el reclamo “no es solo en el rubro de la consulta, es un proporcional a todas las prácticas”. Mencionó que, por ejemplo, los cirujanos “no hacen consultas y tienen insumos en dólares como los odontólogos o neumonólogos”.

También enviaron notas y llamaron a las prepagas, pero “todavía no nos respondieron”. El médico señaló que “si no hay respuesta, está la posibilidad del copago como ya se está realizando en otras provincias”.

Morante, en tanto, explicó que el aumento en las obras sociales sindicales sería “entre un 10 y 30 %”, mientras que en las prepagas “un 25 % porque están muy desfasadas con la inflación. Veníamos bien con Sempre y las sindicales, pero no con las prepagas”. Y destacó que siempre tuvieron “buenas respuestas” del ISS. “Por lo menos esperamos alguna contrapropuesta o mejora de los honorarios porque los costos de los consultorios aumentaron, además de los bonos que hay que pagar a secretarias y las ganancias que nos perjudican desde 2019”, afirmó.

“Veremos, como dijo el ministro (Sergio Massa), cuánto puede mejorarle a los médicos (que son trabajadores autónomos) porque todo lo que negociamos se va a los impuestos fiscales: un 35 % al IVA, el médico privado se paga la jubilación que es un 5 %, el Colegio Médico aplica una cuota de 5 %, más gastos administrativos. El ingreso se licúa y con la inflación y devaluación el honorario quedó bajo”.

Luego de las mesas de negociación con las 92 obras sociales que trabajan en La Pampa y las 10 prepagas, en la semana del 10 al 15 de octubre se realizará una nueva asamblea extraordinaria en el Colegio “para transmitirle las respuestas de las obras sociales. Creemos que va a ser satisfactorio en la gran mayoría”.