Abren inscripción para ser cadete de la Policía de La Pampa

Desde el 9 hasta el 22 de octubre estarpa abierto el llamado a inscripción para las personas interesadas en postularse como Cadetes de la Policía de La Pampa para el año 2023.

Este proceso de inscripción será realizado de forma online a través del sitio web oficial de la institución. Las personas postulantes deberán ingresar a la pestaña “Inscripciones” y seleccionar “Ingreso Carrera de Aspirantes Cadetes”.

Una vez completado el proceso de inscripción, las y los aspirantes deberán aguardar un correo electrónico enviado por la Oficina de Ingreso de Personal del Instituto Superior Policial (ISP).

En ese correo se les informará la fecha, hora y documentación necesaria para validar su inscripción en el I.S.P., ubicado en Avenida Belgrano Norte N° 174, en la ciudad de Santa Rosa.

Es importante destacar que la dirección de correo electrónico que se ingrese en el formulario de inscripción será la utilizada para recibir la citación, por lo que se solicita que sea un correo personal y vigente.

Estos son los requisitos generales:

a) Ser argentino o argentina, nativo o nativa o por opción.

b) Tener 18 años cumplidos como mínimo y no más de 24 años al 1° de marzo del año siguiente.

c) Reunir antecedentes que acrediten su moral y buenas costumbres.

d) Haber aprobado el ciclo secundario completo.

e) Poseer salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al escalafón en que ingresa.

f) No registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables.

g) No poseer piercings en zonas expuestas. El uso de tatuajes permanentes o temporales está permitido siempre que no atenten contra la ley o principios constitucionales, sean discriminatorios, afecten el decoro o prestigio de la institución policial o excedan los límites impuestos por la moral y las buenas costumbres y que no se encuentren en cara, cuello, cabeza y manos.

h) Someterse al test o curso -según se determine- de “Aspirantes a Cadetes”, que con propósito cuantitativo y evaluación cualitativa se disponga con carácter selectivo en fecha y lapso que el Comando Jefatura resuelva.

i) No haber sido excluido ni aplazado en más de una oportunidad en el test o curso de “Aspirante Cadetes” que menciona en inciso

h) En este caso, la Dirección de la Escuela considerará las causas que determinaron aquella exclusión, para resolver su ingreso.

j) No registrar antecedentes desfavorables en el Registro de Procedimiento y Notificación de Antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual, creado acorde a lo establecido en el artículo 89 de la Ley N° 2547, reglamentado mediante Decreto N° 1393/12.

k) Presentar Certificado de Libre Deuda Alimentaria expedido por la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

l) Presentar Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.